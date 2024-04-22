ÇEKİM TARİHİ: 14 Nisan 2024
1. Üst düzey Alman yöneticilerin Chongqing kentindeki gezisinden çeşitli görüntüler
Almanya'nın önde gelen 10'u aşkın şirketinin üst düzey yetkilileri kısa süre önce Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentini ziyaret etti.
Bazı yöneticiler kentle daha fazla işbirliği kurma yönündeki beklentilerini dile getirdi.
"Burası son derece canlı bir kent ve aynı zamanda bir sanayi kenti. Burası Çin'in ekonomik dinamolarından biri. Burada olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Chongqing'de birçok satış ortağımız bulunuyor ve bazıları bu hafta Almanya'nın Stuttgart kentinde beni ziyaret etti. Chongqing kesinlikle Çin'deki en büyük sanayi kümelerinden biri. Sanayi tarafı tedarik üslerinin pek çoğu burada yer alıyor. Ülkenin dört bir yanından tedarikçilerle işbirliği yapıyoruz. Chongqing ile iş yapmamak ise mümkün değil."
"Chongqing ile uzun süreli bir ilişkimiz var. Bu ilişkiden de son derece gurur duyuyoruz. Burası aynı zamanda, yeni elektrikli araçlar başta olmak üzere BMW açısından çok sayıda müşterinin bulunduğu büyük bir kent. İşbirliklerimizi sürdüreceğiz. Chongqing ile işbirliği yapmak istiyoruz."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Alman Şirketlerinin Chongqing Ziyaretinden Görüntüler - Son Dakika
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