Alman siyasetçi Wittig, başbakan olacak kişinin siyonist projeleri desteklememesini şart koştu - Son Dakika
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Alman siyasetçi Wittig, başbakan olacak kişinin siyonist projeleri desteklememesini şart koştu

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Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde BSW'nin baş adayı Claudia Wittig, eyalette başbakan olacak kişinin "siyonist projeleri" desteklememesi gerektiğini söyledi. Wittig'in bu açıklaması, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'in bölgeye olası yatırımıyla bağlantılı görülüyor.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış Partisinin (BSW) baş adayı olan Claudia Wittig, eyalette başbakan olacak kişinin herhangi bir siyonist projeyi desteklememesi gerektiğini söyledi.

BSW partisinin baş adayı Claudia Wittig, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan "Compact" dergisine verdiği röportajda, Saksonya-Anhalt eyaletinde yeni hükümetin oluşumuna ilişkin partisinin tutumunu anlattı.

Wittig, başbakan adayında en önemli kriterlerden birinin "barış politikası" yürütmesi olduğunu belirterek, "Herhangi bir siyonist projeyi destekleyen hiç kimse söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Alman medyası Wittig'in "siyonist projeler" ifadesinin seçim kampanyası sırasında gündeme gelen İsrailli savunma şirketi Elbit Systems'in Sangerhausen beldesinde olası yatırımıyla da bağlantılı olduğunu yazdı.

Wittig daha önce Elbit projesine ilişkin yaptığı açıklamada, İsrailli savunma şirketinin bölgeye yerleşmesinin Almanya'yı hedef haline getireceğini belirtmiş ve Elbit'i "Orta Doğu'daki katliamlardan para kazanmakla" suçlamıştı.

Saksonya-Anhalt seçimlerini AfD kazandı

Aşırı sağcı AfD, Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oy alarak kazandı ancak tek başına hükümeti kurması için gerekli çoğunluğu elde edemedi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, 2021'e göre 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2 oyla ikinci parti oldu.

Bir önceki seçime göre oyunu 0,9 puan artıran Sosyal Demokrat Parti ise yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış Partisi de (BSW) yüzde 5,3 oy alarak meclise girmeye hak kazandı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre BSW dışındaki tüm partiler, aşırı sağcı AfD ile hükümet kurmayı reddiyor. Buna göre eyalette BSW'nin, AfD'yi dışarıdan desteklediği bir hükümet kurulabileceği yorumları yapılıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman siyasetçi Wittig, başbakan olacak kişinin siyonist projeleri desteklememesini şart koştu - Son Dakika

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