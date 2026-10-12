Alman taz, Bilanceri'nin oturum izni iptaline Alman hükümetine çağrıda bulundu - Son Dakika
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Alman taz, Bilanceri'nin oturum izni iptaline Alman hükümetine çağrıda bulundu

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Alman taz gazetesi, muhabiri Serena Bilanceri'nin oturum izninin iptali ve çalışma vizesinin reddine tepki gösterdi. Gazete, İsrail'e yönelik eleştirilerin basın özgürlüğünü kısıtlamak için gerekçe gösterilemeyeceğini belirterek Alman hükümetine Bilanceri için çağrıda bulundu.

Alman taz gazetesi (Die tageszeitung), muhabiri Serena Bilanceri'nin oturum izninin iptal edilmesi ve çalışma vizesi başvurusunun reddedilmesine tepki göstererek, İsrail hükümetinin Filistin'e ilişkin politikalarına yönelik eleştirilerin, basın özgürlüğünü kısıtlamak için gerekçe olarak kullanılamayacağını bildirdi.

Taz gazetesinden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının, Bilanceri'nin 2025'te yayımladığı iki yazısında, İsrail'e yaptırım uygulanmasını talep ettiği gerekçesiyle oturum iznini iptal ettiği belirtildi.

İsrail hükümetinin, politikalarına yönelik eleştirileri, yabancı gazetecilerin mesleki faaliyetlerini kısıtlamak için kullanmasının kabul edilemeyeceği ifade edilen açıklamada, Alman hükümetine çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Alman hükümetinden, "Bilanceri'nin İsrail'e yeniden giriş yapabilmesi ve gazetecilik faaliyetlerini kısıtlama olmaksızın sürdürebilmesi için İsrail makamları nezdinde girişimde bulunması" istendi.

Bilanceri de kararı eleştirdi

İsrail hükümetinin kararının, hükümet politikalarını eleştiren yabancı gazetecileri hedef aldığını savunan Bilanceri, uygulamaya tepki gösterdi.

Bilanceri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimci şiddeti ve Gazze'deki insani durum nedeniyle mali ve askeri yaptırımları desteklediğini kaydetti.

Kaynak: AA
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