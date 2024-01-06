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Alman Turist ATV Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alman Turist ATV Kazasında Hayatını Kaybetti

Manavgat ilçesine Almanya'dan tatile gelen Günaydın Balcı'nın kullandığı ATV, kontrolünden çıkarak 15 metreden yuvarlandı. Kazada Balcı hayatını kaybederken, yanındaki Şerafettin Yüksel yaralandı.

Alman Turist ATV Kazasında Hayatını Kaybetti
06.01.2024 - 15:01,
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesine Almanya'dan tatile gelen Günaydın Balcı (55) kullandığı ATV'nin 15 metreden yuvarlandığı kazada hayatını kaybetti, yanındaki Şerafettin Yüksel ise yaralandı.

Manavgat'ta dün saat 15.00 sıralarında bir tur şirketi aracılığıyla safari yapan gruptaki Günaydın Balcı'nın kullandığı 07 BGE 723 plakalı ATV, Oymapınar Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp 15 metreden yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, Almanya'dan tatile gelen Günaydın Balcı ile yanındaki Şerafettin Yüksel'i, itfaiye ekibi çıkardı. Yapılan incelemede Balcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şerafettin Yüksel ise ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Balcı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA
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