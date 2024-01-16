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Alman Turist Karasu'da Müslüman Oldu - Son Dakika
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Alman Turist Karasu'da Müslüman Oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesine tatile gelen Alman Jesica Gutter, İslam Dini'ni seçti. Karasu Müftülüğü ile iletişime geçilmesinin ardından ihtida töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi, Gutter'e ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Alman Turist Karasu\'da Müslüman Oldu
16.01.2024 - 14:47,
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Sakarya'nın Karasu ilçesine tatile gelen Alman Jesica Gutter, İslam Dini'ni seçti.

Tatil yapmak için Karasu'daki yakınlarının yanına gelen Gutter, İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Karasu Müftülüğü ile iletişime geçilmesinin ardından Alman kadın için ihtida töreni düzenlendi.

İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi'den İslam Dini hakkında bilgi alan Gutter, daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

"Leyla" ismini alan kadını tebrik eden Çelebi, Gutter'e ihtida belgesi ile Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: AA
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