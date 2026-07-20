Alman Vatandaş İslamiyet'i Seçti

Alman vatandaşı Christian Peter Brook, Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde İslamiyet'i seçti.

Eğitim için yurt dışına giden Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi Sedanur Gülhan ile tanışarak evlilik kararı alan Brook, Acıgöl İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Acıgöl Merkez Camisi'nde imam hatip Hikmet Öztürk tarafından İslamiyet ile ilgili bilgiler verilen Brook, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Öztürk, aldığı karardan dolayı Brook'u tebrik ederek, Kur'an-ı Kerim hediye etti.