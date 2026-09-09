Alman vekil Reisner, Filistin'deki yasa dışı yerleşim ticareti yasağı yok, utanç verici - Son Dakika
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Alman vekil Reisner, Filistin'deki yasa dışı yerleşim ticareti yasağı yok, utanç verici

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Almanya Sol Parti Federal Meclis Grubu Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Lea Reisner, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden yerleşimlerle ticareti yasaklama kararına Almanya'nın katılmamasını 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

BERLİN (AA) – Almanya'da Sol Parti Federal Meclis Grubunun Uluslararası İlişkiler Sözcüsü Lea Reisner, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayan ülkeler arasında Almanya'nın yer almamasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Reisner, İngiltere ve Fransa dahil 12 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacağını duyurmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

12 ülkenin uluslararası hukuka aykırı İsrail güvenlik politikalarına karşı sonuçlar çıkardığını belirten Reisner, "Almanya'nın dahil olmaması utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin aşırılık yanlısı yerleşimcilerin şiddetini eleştirdiğini, ancak buna karşı harekete geçmediğini anlatan Reisner, "Kim şiddeti ve yasa dışı yerleşimlerin inşasını kınıyor, aynı zamanda bu yerleşimlerden gelen ürünlerin ticaretine izin veriyorsa açıkça ikiyüzlülük yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Reisner, Almanya'nın 12 ülkeye katılması ve yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünlerin ticaretine yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti.

Uluslararası hukukun yalnızca siyasi açıdan uygun olduğunda geçerli olmaması gerektiğini vurgulayan Reisner, "Çifte standarda son verilmeli ve artık sonuçlar çıkarılmalı." ifadesini kullandı.

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, dün yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ürünlerin ticaretini yasaklama yönünde adım atacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alman vekil Reisner, Filistin'deki yasa dışı yerleşim ticareti yasağı yok, utanç verici - Son Dakika

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