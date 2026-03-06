Almanlar ABD ve İsrail'i 'Güvenilmez' Buldu - Son Dakika
Almanlar ABD ve İsrail'i 'Güvenilmez' Buldu

06.03.2026 14:45
Almanya'da yapılan ankete göre, ABD'nin %78'i, İsrail'in ise %69'u güvenilmez olarak değerlendirildi.

Almanya'da yapılan anket, Almanların çoğunluğunun ABD ve İsrail'i ortak olarak "güvenilmez" gördüğünü ortaya koydu.

Alman kamu yayıncısı ARD'nin, 1317 kişiyle 2-4 Mart tarihlerinde yürüttüğü "DeutschlandTrend" adlı ankette katılımcılara bazı ülkelere ilişkin görüşleri soruldu.

Anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 78'i ABD'ye ortak olarak güvenilmeyeceğini ifade ederken yüzde 15'i güvenilebileceğini belirtti.

İsrail'e ortak olarak güvenilmeyeceğini dile getiren katılımcıların oranı yüzde 69 olurken İsrail'e güvenilebileceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 17'de kaldı.

Katılımcıların yüzde 82'si Fransa'ya ve yüzde 75'i İngiltere'ye ortak olarak güvenilebileceğini belirtirken Rusya'ya güvenenlerin oranı ise yüzde 12 oldu.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları haksız bulunuyor

Ankette, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin görüşleri de sorulan katılımcıların yüzde 58'i bunu haksız bulduğunu, yüzde 25'i ise haklı bulduğunu ifade etti.

Katılımcıların yüzde 85'i dünya siyasetinde "güçlü olanın kanununun giderek daha fazla geçerli hale geldiğini" belirtti.

Ankete katılanların yüzde 80'i "İran savaşının ticareti etkilemesinden" ve yüzde 75'i de "İran savaşının başka ülkelere yayılmasından" endişe duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

