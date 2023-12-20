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Almanya, AB'nin sığınmacı ve göç sistemi reform anlaşmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Almanya, AB'nin sığınmacı ve göç sistemi reform anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Almanya, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun AB'nin sığınmacı ve göç sisteminde reform konusunda anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ortak Avrupa iltica sistemi anlaşmasının önemli bir karar olduğunu belirtti. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise ortak iltica sisteminin göçü yönlendirmek, insani standartları korumak ve düzensiz göçü sınırlandırmak için anahtar olduğunu savundu. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Avrupa'da güvenilir kurallara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı ve yeni göç ve sığınma sisteminin adil ve dayanışma içinde uygulanmasına dikkat edeceklerini söyledi.

Almanya, AB\'nin sığınmacı ve göç sistemi reform anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
20.12.2023 - 15:13,  Güncelleme: 15:15
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Almanya, Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosunun (AP) AB'nin sığınmacı ve göç sisteminde reform konusunda anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Avrupa'nın uzun tartışmalardan sonra ortak Avrupa iltica sistemi konusunda anlaştığını belirterek, "Bu çok önemli bir karar." ifadesini kullandı.

Scholz, bu şekilde düzensiz göçü sınırlayacaklarını ve Almanya dahil düzensiz göçten etkilenen ülkelerin üzerindeki yükü hafifleteceklerini kaydetti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa ortak iltica sisteminde anlaşmaya varılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Güçlü ve etkili Avrupa Birliği için ortak sorumlulukla hareket ediyoruz ve işkenceden, savaştan ve terörden korumamız gerekenler için insani sorumlulukla hareket ediyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

Bakan Faeser, Avrupa ortak iltica sisteminin göçü genel olarak yönlendirmek ve düzenlemek, sığınmacılar için insani standartları korumak ve düzensiz göçü sınırlandırmak için anahtar olduğunu savundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise en büyük kazanımlardan birinin serbest dolaşım olduğu Avrupa'da göç ve iltica konusunda herkes için güvenilir kurallara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Baerbock, "Yeni Avrupa ortak iltica sistemi üzerinde anlaşmaya acilen ihtiyaç vardı ve bunda geç kalındı." değerlendirmesinde bulundu.

AB'ye üye ülkelere, ilk kez bu konuda dayanışma göstermelerine ilişkin yükümlülük getirildiğine ve böylelikle AB'de sığınmacıların ülkelere dağıtılacağına işaret eden Baerbock, AB'nin sınırlarındaki insanlık dışı koşulların Avrupa'nın dünyaya gösterdiği yüzü olarak kalmaması gerektiğinin altını çizdi.

Baerbock, son aylarda çetin geçen müzakerelerde elde edilen iyileştirmelere rağmen Almanya olarak sınırlardaki prosedürlerden çocuklar ve ailelerin muaf tutulması konusunda başarılı olmadıklarını aktardı.

Bakan Baerbock, yeni göç ve sığınma sisteminin adil ve dayanışma içinde uygulanmasına daha fazla dikkat edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA
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