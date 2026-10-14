Almanya Bakanlar Kurulu litre başına 26-32 sentlik şekerli içecek vergisini onayladı - Son Dakika
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Almanya Bakanlar Kurulu litre başına 26-32 sentlik şekerli içecek vergisini onayladı

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Almanya Bakanlar Kurulu, sağlık maliyetlerini dengelemek amacıyla şekerli içeceklere vergi getiren yasa tasarısı taslağını onayladı. Litre başına 26 ve 32 sentlik iki kademeli verginin 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girmesi, gelirin sağlık fonuna aktarılması planlanıyor.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, sağlık sistemindeki maliyetleri dengelemek ve sağlıklı tüketimi teşvik etmek amacıyla şekerli içeceklere vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısı taslağını onayladı.

Almanya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun şekerli içeceklere yönelik vergi uygulanmasına ilişkin hazırlanan yasa tasarısı taslağını onayladığı belirtildi.

Açıklamada, "Aşırı şeker tüketimi obezite, tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve diş çürüğü riskinin artmasına neden olmaktadır. Şekerli içeceklerin tüketimindeki artıştan kaynaklanan yıllık sağlık harcamalarının ise yaklaşık 2,1 milyar avro olduğu tahmin edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Düzenlemeye göre, söz konusu verginin 1 Temmuz 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Elde edilecek vergi gelirinin, yasal sağlık sigortası primlerini istikrarlı tutmak için sağlık fonuna aktarılacağı kaydedildi.

Orijinal planlamadaki üç kademeli vergi sistemi yerine iki kademeli bir yapıya geçilerek vergi oranlarında yumuşatmaya gidildi.

Yeni sistemde, 100 mililitresinde 5 ile 8 gram arasında şeker bulunduran içeceklerden litre başına 26 sent, 8 gram ve üzerinde şeker içeren içeceklerden ise 32 sent vergi alınacak.

Kola, gazoz, şekerli meyveli içecekler, soğuk çaylar ve enerji içeceklerinin yanı sıra şekerli şurupları da kapsayacak düzenlemeden, saf meyve ve sebze suları, sütsüz alternatif içecekler, tatlandırıcı içeren içecekler ve halihazırda başka bir özel tüketim vergisine tabi olan alkollü içecekler ile bunların alkolsüz alternatifleri muaf tutulacak.

Tasarının yasalaşması halinde verginin mükellefi üreticiler veya toptancılar olacak.

Yıllık üretim hacmi 70 bin litreye kadar olan küçük ve bağımsız üreticiler vergiden muaf tutulurken, üretimi 1 milyon litreye kadar olan işletmeler için de ek bir muafiyet planlanıyor. Ancak bu devlet yardımının yürürlüğe girmesi için Avrupa Komisyonu'nun onayı gerekiyor.

Alman hükümeti verginin yürürlüğe gireceği 2027 yılında 690 milyon avro, 2028-2031 döneminde ise yıllık ortalama 875 ila 890 milyon avro arasında ek gelir bekliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Almanya Bakanlar Kurulu litre başına 26-32 sentlik şekerli içecek vergisini onayladı - Son Dakika
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