Almanya Başbakanı Scholz: 'Göçmenlerin hepsi bizim çocuklarımız' - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz: 'Göçmenlerin hepsi bizim çocuklarımız'

Almanya Başbakanı Scholz: \'Göçmenlerin hepsi bizim çocuklarımız\'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, ülkedeki göçmen kökenli sporcuların Almanya'nın çocukları olduğunu vurgulayarak, göçmenlerin toplumun bir parçası olduğunu söyledi. Scholz, Almanya A Milli Futbol Takımı'nın da bu çeşitliliği yansıtmasından gurur duyabileceklerini ifade etti. Bu açıklamalar, Alman televizyon ağı WDR'da yayımlanan ırkçı anketin tepki çekmesinin ardından yapıldı.

06.06.2024 16:19
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin A Milli Futbol Takımı'ndaki göçmen kökenliler dahil bütün sporcuların kendi çocukları olduğunu söyledi.

Scholz, başkent Berlin'deki Federal Mecliste yaptığı konuşmada, Almanya'da göç geçmişi olan 20 milyondan fazla kişinin yaşadığını dile getirdi.

"Onlar komşu, iş ve okul arkadaşı ve dostlardır." diyen Scholz, göçmenlerin ülkede çoğu zaman şiddet ve nefret söyleminin mağduru olduklarını belirtti.

Scholz, göçmenlerin de toplumun parçası olduğunu vurgulayarak, "Bölünmemize izin vermeyeceğiz." dedi.

Almanya A Milli Futbol Takımı'nın da bunu yansıtmasından dolayı gurur duyabileceklerini ifade eden Scholz, "Onların hepsi Alman. Hepsi bizim çocuklarımız." diye konuştu.

"Irkçı" anket tepki çekmişti

Alman televizyon ağı Westdeutscher Rundfunk'ta (WDR) yayımlanan "Sport Inside" programında yapılan ankete katılan her beş kişiden biri Almanya A Milli Futbol Takımı'nda daha fazla "beyaz oyuncu" görmek istediklerini ve katılımcıların yüzde 17'si de milli takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın Türkiye kökenli olmasının "üzücü" olduğunu belirtmişti.

Teknik direktör Julian Nagelsmann başta olmak üzere futbolcular, ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle ankete tepki göstermişti.

Nagelsmann, "Kamu televizyonunda böyle bir soru sorulmasının bile başlı başına delilik olduğunu düşünüyorum. Şok oldum. Ülkedeki herkes için bir Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Umarım bir daha asla böyle saçma anketler okumak zorunda kalmam." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Alman Milli Takımı oyuncusu Joshua Kimmich de ankete tepki göstererek bu tür şeylerin tamamen ırkçılık olduğunu kaydetmişti.

Kimmich, futbolun farklı milliyet ve dinleri bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Bu, takım içinde konu bile olmadı. Futbolun içinde büyüyen herkes bunun tamamen saçmalık olduğunu bilir." ifadelerini kullanmıştı.

Anketteki soruları eleştiren Kimmich, futbolcuların kökenine ilişkin soruyu yanlış bulduğunu, gereksiz ve saçma olduğunu dile getirmişti.

Alman Milli Takımı'nın kaptanı Gündoğan da "Bu dönemde halen bu tür anketler yapıyor ve bunlara bu kadar çok önem veriyor olmamız üzücü." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Scholz: 'Göçmenlerin hepsi bizim çocuklarımız' - Son Dakika

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