Almanya Başbakanı Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

23.02.2026 17:59
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 25-26 Şubat'ta Çin'i ziyaret edecek.

BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 25-26 Şubat tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, Merz'in ziyaretinin Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine yapılacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Almanya, Güncel, Son Dakika

