BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 25-26 Şubat tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, Merz'in ziyaretinin Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine yapılacağını belirtti.
Son Dakika › Güncel › Almanya Başbakanı Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?