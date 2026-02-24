Almanya Başbakanı Merz: Çin'siz Küresel Sorunlar Çözülemez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya Başbakanı Merz: Çin'siz Küresel Sorunlar Çözülemez

24.02.2026 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Friedrich Merz, Çin'in büyük güç olduğunu ve küresel siyasi sorunların çözümünde önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, artık kimsenin Çin'i görmezden gelemeyeceğini ve büyük küresel siyasi sorunların Pekin dahil edilmeden çözülemeyeceğini söyledi.

Friedrich Merz Çin'e gitmeden önce havalimanında yaptığı açıklamada, "Çin büyük güçler arasına yükselmiştir. Çin politikamızda bu da göz önüne alınmalıdır. Artık kimse Çin'i görmezden gelemez. Günümüzde, büyük küresel siyasi sorunlar Pekin dahil edilmeden çözülemez." dedi.

Bugünün büyük krizlerini ve savaşlarını sona erdirmek için işbirliğinin elzem olduğunu vurgulayan Şansölye Merz, "Bu, 4 yıl süren Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını sona erdirmek için gösterdiğimiz çabalar için de geçerlidir. Çin bu konuda büyük bir etki gücüne sahiptir ve bu konuda önemli bir faktör olacaktır. Pekin'in sesi Moskova'da da duyulmaktadır. Ziyaretim sırasında bu konuyu görüşmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Çin'in, Pasifik'te düzen, barış ve güvenlik için de belirleyici bir faktör olduğunu belirtti.

Çin ziyaretinde beş ilkeye odaklanmak istediğini aktaran Merz, bunları akıllı Çin politikası, risk azaltma, rekabet ve şeffaflık, küresel krizlerin Çin'siz çözülemeyeceği gerçeği ile Çin politikasının Avrupa bağlamına yerleştirilmesi olarak sıraladı.

Başbakan Merz, Çin ile "risk azaltma" politikası izlemek istediklerinin altını çizerek, "Bu sadece Çin için değil, genel olarak geçerlidir. Ancak bunu Çin'den kopmakla ilişkilendirmek bir hata olur. Böyle bir politika izlersek, sadece kendimize zarar veririz. Ekonomik fırsatlarımızı iyileştirmek yerine, onları mahvederiz. Bu, dünyamızı daha güvenli hale getirmez ve küresel görevleri birlikte ele alma fırsatını kaçırırız." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'nın mesajı nettir." diyen Merz, Çin ile dengeli, güvenilir, kurallara dayalı ve adil bir ortaklık istediklerini söyledi."

Merz, "Bir at gücünü tek başına değil, diğerleriyle birlikte arabayı çekerek gösterir." şeklindeki Çin atasözüne vurgu yaparak, ziyaretinden beklentisinin ortak hareket ve karşılıklı kazanım olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Merz: Çin'siz Küresel Sorunlar Çözülemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
20:29
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 00:30:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Merz: Çin'siz Küresel Sorunlar Çözülemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.