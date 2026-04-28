Almanya Başbakanı Merz: Zorunlu emeklilik sadece temel güvence olacak
Almanya Başbakanı Merz: Zorunlu emeklilik sadece temel güvence olacak

28.04.2026 10:39
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, zorunlu emeklilik sigortasının uzun vadede yaşam standardını korumaya yetmeyeceğini belirterek, işyeri ve özel emeklilikte sermaye destekli ek unsurların gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar, emeklilik sisteminde reform tartışmalarını alevlendirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de yaptığı konuşmada zorunlu emeklilik sigortasının yaşlılıkta sadece temel güvence sağlayacağını, uzun vadede yaşam standardını korumaya yetmeyeceğini ifade etti. Bu nedenle işyeri temelli ve özel emeklilik sistemlerinde sermaye destekli ek unsurlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Merz'in bu sözleri, hisse senedi gibi yatırım araçlarına yönelimi artırabileceği için tartışma yarattı.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bärbel Bas (SPD), Merz'in açıklamalarını sert bir şekilde eleştirerek, insanların her şeyi özel olarak güvence altına alması gerektiği izlenimi oluştuğunu söyledi. Merz ise Marburg'da yaptığı konuşmada, hükümetleri döneminde emekli maaşlarında kesinti olmayacağını ve zorunlu emeklilik sigortasının sistemin temelini oluşturmaya devam edeceğini belirtti.

Almanya'da emeklilik sistemi üç ayaktan oluşuyor: zorunlu devlet emekliliği, gönüllü işyeri emekliliği ve bireysel emeklilik. Koalisyon hükümeti, emeklilik reformu için bir komisyon kurdu ve komisyonun Haziran sonuna kadar tavsiyelerini sunması bekleniyor. Düşük doğum oranları ve artan yaşam beklentisi, sistemi zorluyor.

OECD verilerine göre, Almanya'da net emeklilik maaşının son gelire oranı yüzde 53 ile OECD ortalaması olan yüzde 61'in altında. Fransa ve İtalya'da bu oran yüzde 70-80 arasında. Almanya'da emeklilik primi oranı yüzde 18,6 iken, Fransa'da yüzde 30, İtalya'da yüzde 33. Ayrıca, Doğu Almanya kökenliler, düşük maaşlar ve yatırım imkanlarının olmaması nedeniyle yaşlılık yoksulluğu riskiyle daha fazla karşı karşıya.

