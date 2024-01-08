Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Franz Beckenbauer\'i Özleyeceklerini Belirtti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 78 yaşında hayatını kaybeden futbol efsanesi Franz Beckenbauer'i özleyeceğini ifade etti.

Scholz, sosyal medya platformu X'ten, "Oyuncu ve antrenör olarak dünya şampiyonu. Franz Beckenbauer, Almanya'nın en büyük futbolcularından biri ve Alman futbolu için nesillere ilham verdiği için 'Kaiser' (imparator). Onu özleyeceğiz. Düşüncelerim, ailesi ve dostlarıyla birlikte." paylaşımı yaptı.

"Ona her zaman minnettar olacağız"

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de yaptığı yazılı açıklamada, hiç kimsenin Alman futbolunu Franz Beckenbauer kadar şekillendirmediğini belirtti.

Steinmeier, Becekenbauer'in bir oyuncu, takım yöneticisi ve antrenör olarak futbol tarihine geçtiğini vurgulayarak, "Beckenbauer, liderlik tarzı ve oyun felsefesiyle Alman milli takımını, dünyanın dört bir yanında ülkemiz için olağanüstü bir elçi haline getirdi. Bunun için ona her zaman minnettar olacağız. 2006'da ülkemizde yaşanan yaz masalı da onsuz düşünülemezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Alman sporunun dünyadaki en tanınmış ve popüler temsilcisini kaybettiğini ve onu asla unutmayacaklarını kaydetti.