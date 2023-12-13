Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa\'nın Gazze\'de aktif rol oynamasını istiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'deki çatışmalar sona erdiğinde Avrupa'nın bölgede aktif rol oynamasını gerektiğini söyledi.

Başbakan Scholz, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, "Gazze'de silahların sustuğu zamanın ilerisine bakmalıyız. İşte o zaman sürdürülebilir güvenlik düzeninin neye benzeyebileceği sorusu gündeme gelecektir. Bence Avrupa bu tartışmaya dahil olmalı ve bunu sadece yeniden yapılanma ya da insani yardım için bir donör olarak yapmamalı." dedi.

Özellikle 7 Ekim sonrası İsrail vatandaşlarına güvenilir koruma sağlanması gerektiğini belirten Scholz, "Böyle bir düzen bölge ülkelerini, özellikle de İsrail ile normalleşme anlaşmaları imzalamış ya da bundan söz eden ülkeleri de kapsamalıdır. O zaman Gazze Şeridi'nde pratik sorumluluğu kimin alacağı sorusu ortaya çıkacaktır. Gazze içinde Filistin Yönetimi'nin siyasi sorumluluğunu güçlendirmekten başka bir yol yok. Eksiklikleri gidermek gerekse de." ifadelerini kullandı.

Scholz, yeniden yapılanma ve ekonomik beklentilerin istikrar aşamasına katkıda bulunabileceğine dikkati çekerek, "AB bu konuda rol oynayabilir fakat bölge ülkeleri ve Körfez ülkeleri de sorumluluk almalıdır. Ancak siyasi çözüm olması durumunda başarılı olursunuz. Bu çözüm de adım adım yaklaşılması gereken iki devletli çözümdür ve öyle de kalacaktır." diye konuştu.

Bölgedeki çatışmanın yatıştırılmasının, İsrail'in en önemli stratejik tehdit olan İran ve onun bölgesel destekçilerine odaklanmasını sağlayacağını kaydeden Scholz, "Alman hükümeti olarak bu tür çatışma sonrası senaryolar üzerine uluslararası görüşmeler yürütüyoruz. AB olarak bizler de bugünden böyle bir sürece hazırlanmalıyız. Gelecek günlerde bunun için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, 7 Ekim konusunun Avrupa'da uzlaşıya varmanın bazen ne kadar zor olabileceğini gösterdiğine işaret ederek, "Ancak uzun ve zorlu müzakerelerin ardından en son Avrupa Konseyinde ortak bir çizgi üzerinde anlaşabildik." dedi.

"Ukrayna Savaşı Avrupa için en büyük güvenlik sorunlarından birisi"

Başbakan Scholz, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın Avrupa kıtası için en büyük güvenlik sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı askeri olarak diz çöktürmeye çalıştığını ve bu ülkeye yönelik uluslararası desteğin azalacağına güvendiğini savunarak, "Bu hesabın tutması tehlikesi göz ardı edilemez." uyarısında bulundu.

Almanya'nın gönderdiği ikinci Patriot hava savunma sisteminin bu yıl Ukrayna'da konuşlandırılacağını hatırlatan Scholz, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için zırhlı araçlar, mühimmat ve kışlık koruyucu giysilerin yanı sıra enerji sıkıntısını gidermek için elektrik jeneratörleri de sağlanacak. Tüm bunlara acilen ihtiyaç var çünkü Rusya şu anda ekonomisini tamamen bu savaşın hizmetine sunmuş durumda. Rus silah üretimi tüm hızıyla devam ediyor." şeklinde konuştu.

Tusk'u kutladı

Polonya Başbakanı Donald Tusk'u da kutlayan Scholz, Avrupa Birliği'nin vazgeçilmez parçası Polonya'nın Avrupa için oynadığı rolün bugün her zamankinden daha büyük olduğunu vurguladı.

Şansölye, düzensiz göçü kontrol altına almak için Polonya ile daha yakın çalışacaklarını belirterek, "Polonya'nın güvenlik politikasına katkısı, Rusya'nın kıtamızın doğusundaki savaşı göz önünde bulundurulduğunda önemli." diye konuştu.

Avrupa seçimlerine 6 ay kala tamamlanması gereken 3 konuya işaret eden Scholz, bunların bürokrasinin azaltılması, Avrupa İltica Sistemi konusunda anlaşma ile istikrar ve büyüme paktında reform yapılması olduğunu belirtti.

Scholz'a güven oyu çağrısı

Muhalefette bulunan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz de Başbakan Scholz'un konuşmasını eleştirerek, gelecek yıl güven oylaması yapılması çağrısında bulundu.

Scholz'un konuşmasının ardından söz alarak yasa dışı göçün azaltılmasına ilişkin yasa tasarısını ocak ayında Federal Meclise sunma çağrısı yapan Merz, "Daha sonra tasarıyı, ülkemizdeki bu kilit konularda koalisyonunuzun onayına hala sahip olup olmadığınıza dair güven oylamasıyla birleştirin. Eğer bunu yapmazsanız, gelecek yıl da 2023 sonu gibi kaotik şekilde başlayacak. Bu ülke sınırlarına ulaştı. Bunu değiştirmek sizin elinizde." ifadelerini kullandı.

Merz, Scholz'a Yeşiller Partisi etkisinden çıkmasını tavsiye ederek, "İtibarınızın son kalıntılarını, yurt içi ve dışındaki otoritenizi tehlikeye atıyorsunuz." dedi.