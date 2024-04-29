Almanya Başbakanı Scholz, Karadağ\'ın AB üyeliği için destek verdi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği müzakereleri kapsamında gerekli koşulları yerine getirmek için kararlı şekilde ilerlediğini söyledi.

Scholz, başkent Berlin'de Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Karadağ'ın yakın bir ortak olduğunu, iki ülkenin ortak değerleri ve çıkarları paylaştığını aktaran Scholz, Almanya Başbakanı olarak Batı Balkanlar'daki ülkelerin geleceğinin AB'de olması için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Batı Balkanlar'daki ülkeler için AB üyeliği vaadinin verilmesinin üzerinden 20 yılı aşkın süre geçtiğini ve üyeliğin geciktiğini ifade eden Scholz, Selanik'te verilen bu vaatten sonra çok fazla ilerleme sağlanmadığını kaydetti.

Scholz, bu yüzden söz konusu ülkelerin AB üyeliğinin yakında gerçekleşmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bana göre, Karadağ'ın şansı yüksek. Bölgedeki hiçbir ülke şu anda gerekli koşulları yerine getirmek için bu kadar kararlı bir şekilde ilerlemiyor. Karadağ son zamanlarda özellikle hukukun üstünlüğü konusunda bir dizi reform çabasına girişti." ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz, bunları AB yolunda önemli taahhütler olarak nitelendirdi ancak bu sürecin hızlandırılmasının Karadağ'ın elinde olduğunu söyledi. Scholz, "Alınması gereken kararlar ülke içinde alınması gerekir. Bu, yargı gibi alanlarda artık hızla gerçekleştirilmesi gereken daha başka reformlar için de geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, Almanya'nın bu konuda Karadağ'a destek olacağı güvencesini verdiğini, Batı Balkanlar'da bölgesel işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Başbakan Scholz, tüm komşularıyla çok iyi ilişkilere sahip olan Karadağ'ın Batı Balkanlar'da önemli bir istikrar unsuru olduğunu, bunun özellikle Kosova ve Sırbistan ile ilişkilerden ve Bosna Hersek'teki karmaşık durumdan dolayı önemli olduğunu kaydetti.

Ukrayna'ya ilişkin tutumundan dolayı Karadağ'a teşekkür eden Scholz, "Karadağ her zaman ortak dış ve güvenlik politikası çerçevesinde Avrupa Birliği'nin kararları çerçevesinde hareket etti." dedi.

Başbakan Scholz, ABD'nin, Ukrayna'nın talep ettiği Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) olarak bilenen uzun menzilli balistik füzelerinin bu ülkeye vermesinin ardından Almanya'nın Taurus seyir füzesini Ukrayna'ya sağlayıp sağlaması hususunda ise bu konuda daha önce ifade edilen kararın değişmediğini belirtti.

Scholz, Ukrayna'nın talep ettiği Taurus füzelerini sağlamayı reddediyor.

Karadağ Başbakanı Spajic de Almanya'yı, Karadağ için AB yolunda ve ekonomi alanında stratejik ortak olarak nitelendirdi.

Yolsuzluk, organize suçlar ve kara para aklama gibi konularda yasalar çıkarttıklarını anlatan Spajic, ülkesini, Almanya ve diğer AB ülkelerinden gelecek yatırımcılar için açmak istediğini dile getirdi.