Scholz, Barış Konferansına Rusya'nın Katılmasını Destekliyor

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Rusya'nın uluslararası bir barış konferansına davet edilmesine destek verdi.

Scholz, Alman ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı son görüşmede savaşı sona erdirmek için yeni bir barış konferansı olasılığını ele aldıklarına işaret ederek, "Kesinlikle başka bir barış konferansı olacak. Volodimir Zelenskiy ve ben, bunun Rusya'yı da içerecek bir konferans olması gerektiği konusunda hemfikiriz." dedi.

Şansölye Scholz, "Şu anki (Ukrayna ile Rusya arasındaki) savaş durumundan nasıl çıkabileceğimizi ve şu anda göründüğünden daha hızlı bir şekilde barışa nasıl ulaşabileceğimizi tartışmamız gereken anın bu an olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

İlk barış konferansı haziran ayında İsviçre'de düzenlenmiş ancak Rusya toplantıya davet edilmemişti.

Görüşmelere 90'dan fazla ülke katılmış ancak ortak bildiriye 80 ülke destek vermişti.