Almanya Başbakanı Solingen'i Ziyaret Etti

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bıçaklı saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği Solingen şehrini ziyaret etti.

Saldırının gerçekleştiği Solingen kentinde şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Çeşitlilik Festivali" alanını Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Başbakanı Hendrik Wüst, KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ve Başbakan Yardımcısı Mona Neubaur ile ziyaret eden Başbakan Scholz, olay yerine beyaz bir gül bıraktı.

Başbakan Scholz, burada yaptığı açıklamada, saldırıyı "hepimize yönelik terör" olarak tanımlayarak, saldırgan ya da saldırganların hızlı ve sert bir şekilde cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

İhtiyaç halinde yasal düzenlemeler yapılarak sınır dışı etme işlemlerinin hızlandırılması gerektiğini belirten Scholz, silah yasalarını da güçlendirme sözü verdi.

Scholz, saldırıya ilişkin, "Bunun ne kadar korkunç bir suç olduğunu derinden hissediyoruz. Bu hepimizi etkiliyor ve hiçbirimiz bunu unutmayacağız." dedi.

Bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti

Solingen kentinde, şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen "Çeşitlilik Festivali'nde" düzenlenen bıçaklı saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadın hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.

Rasgele insanlara bıçaklayan saldırgan ise olay yerinden kaçmış, ülkenin emniyet birimleri saldırganı yoğun bir şekilde aramıştı.

Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Suriye vatandaşı Issa Al H'nin çıkarıldığı mahkemece olayın şüphelisi olarak tutuklandığı açıklanmıştı.

Açıklamada, zanlının "ülke dışında bir terör örgütüne üye olmanın" yanı sıra 3 kişiyi öldürmek ve 8 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandığı ifade edilmişti.