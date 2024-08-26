Almanya Başbakanı Solingen'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Başbakanı Solingen'i Ziyaret Etti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Solingen şehrine gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin anısına ziyarette bulundu. Başbakan Scholz, saldırıyı kınayarak saldırganların cezalandırılması ve silah yasalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

26.08.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bıçaklı saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği Solingen şehrini ziyaret etti.

Saldırının gerçekleştiği Solingen kentinde şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Çeşitlilik Festivali" alanını Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) Başbakanı Hendrik Wüst, KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ve Başbakan Yardımcısı Mona Neubaur ile ziyaret eden Başbakan Scholz, olay yerine beyaz bir gül bıraktı.

Başbakan Scholz, burada yaptığı açıklamada, saldırıyı "hepimize yönelik terör" olarak tanımlayarak, saldırgan ya da saldırganların hızlı ve sert bir şekilde cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

İhtiyaç halinde yasal düzenlemeler yapılarak sınır dışı etme işlemlerinin hızlandırılması gerektiğini belirten Scholz, silah yasalarını da güçlendirme sözü verdi.

Scholz, saldırıya ilişkin, "Bunun ne kadar korkunç bir suç olduğunu derinden hissediyoruz. Bu hepimizi etkiliyor ve hiçbirimiz bunu unutmayacağız." dedi.

Bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti

Solingen kentinde, şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 23 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilen "Çeşitlilik Festivali'nde" düzenlenen bıçaklı saldırıda 67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadın hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 8 kişi yaralanmıştı.

Rasgele insanlara bıçaklayan saldırgan ise olay yerinden kaçmış, ülkenin emniyet birimleri saldırganı yoğun bir şekilde aramıştı.

Karlsruhe kentinde bulunan Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Suriye vatandaşı Issa Al H'nin çıkarıldığı mahkemece olayın şüphelisi olarak tutuklandığı açıklanmıştı.

Açıklamada, zanlının "ülke dışında bir terör örgütüne üye olmanın" yanı sıra 3 kişiyi öldürmek ve 8 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Olaf Scholz, Solingen, Almanya, Terör, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Solingen'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:05:16. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Solingen'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement