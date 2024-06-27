Almanya Başbakanı Ukrayna'dan gelen mülteciler için AB'den daha fazla destek istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Başbakanı Ukrayna'dan gelen mülteciler için AB'den daha fazla destek istedi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'dan gelen mülteciler için Avrupa Birliği'nden (AB) daha fazla finansal destek istedi. Scholz, AB ülkelerinin milyonlarca Ukraynalı mülteciye kucak açtığını belirterek, diğer ülkelerin de mültecileri kabul etmelerine daha az katkıda bulunmaları durumunda AB'nin, çok fazla mülteci kabul eden ülkelere özel mali destek sağlama kararı vermesinin zamanının geldiğini söyledi. Konunun AB Liderler Zirvesi'nde görüşüleceği belirtildi.

27.06.2024 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'dan gelen mülteciler için Avrupa Birliği'nden (AB) daha fazla finansal destek istedi.

Scholz, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

AB ülkelerinin milyonlarca Ukraynalı mülteciye kucak açtığını ifade eden Scholz, en fazla mülteciyi Almanya, Polonya, Çekya ve diğer birkaç ülkenin kabul ettiğini belirtti.

Scholz, diğer ülkelerin mültecileri kabul etmelerine daha az katkıda bulunmaları durumda AB'nin, geçim giderleri, meslek eğitim, dil kursları gibi konularda çok fazla mülteci kabul eden ülkelere özel mali destek sağlama kararı vermesinin zamanının geldiğini söyledi.

Polonyalı ve Çekyalı mevkidaşlarıyla AB Komisyonu Başkanı'na bunun yazılı olarak aktarıldığını dile getiren Scholz konunun zirvede görüşüleceğini kaydetti.

Zirvede önemli konulardan birinin de AB'nin üst yönetiminin kararlaştırılması olduğuna işaret eden Scholz, bunun "titiz ve adil bir şekilde" tartışılacağını vurguladı.

Scholz, muhafazakarın, sosyal demokratların ve liberallerin buna ilişkin mutabakat sağladığını ancak Komisyon Başkanı'nın Avrupa Parlamentosu'nun desteğini de alması gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla bu sadece 27 devlet ve hükümet başkanının üzerinde anlaşması gereken bir konu değil, aynı zamanda Komisyon Başkanı'nın Parlamentoda ne tür bir siyasi çoğunluğa sahip olduğu ile ilgili bir konudur." dedi.

Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ve Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) gruplarının AB Komisyonu Başkanlığı için Ursula von der Leyen'in, AB Konseyi Başkanlığı için eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği için Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın önerilmesi için anlaştığına işaret eden Scholz, "Şimdi Avrupa'daki iyi dostlarımızla bu konuyu görüşüyoruz. Elbette herkesin, Parlamentoda çoğunluğu sağlayabilecek bu öneriyi destekleyeceğini umuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Olaf Scholz, Ukrayna, Almanya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Başbakanı Ukrayna'dan gelen mülteciler için AB'den daha fazla destek istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:49 Akıl almaz kaza kamerada... Kontrolden çıkan aracın çarptığı genç kız metrelerce yükseklikten aşağı düştü Akıl almaz kaza kamerada... Kontrolden çıkan aracın çarptığı genç kız metrelerce yükseklikten aşağı düştü
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:37:51. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Ukrayna'dan gelen mülteciler için AB'den daha fazla destek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement