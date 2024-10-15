Almanya, Bosna Hersek'in AB'ye entegrasyonunu destekliyor - Son Dakika
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Almanya, Bosna Hersek'in AB'ye entegrasyonunu destekliyor

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Bosna Hersek'in AB ve NATO'ya entegrasyonunun önemini vurguladı.

15.10.2024 19:18
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Bosna Hersek'in Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu söyledi.

Bakan Pistorius başkent Berlin'de Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Pistorius, Avrupa Birliği (AB) Konseyinin martta Bosna Hersek ile katılım müzakereleri başlatma kararı aldığını anımsatarak bu konuda gerekli olan önemli reform sürecinin çaba gerektirdiğini ifade etti.

Pistorius, Bosna Hersek'in AB'ye ve gelecekte olası olarak NATO'ya girmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bosna Hersek Avrupa ailesinin bir parçasıdır." dedi.

Bosna Hersek'in Batı Balkanlarda kendileri için önemli bir partner olduğunu vurgulayan Pistorius, Rusya'nın Batı Balkanları nasıl istikrarsızlaştırmaya çalıştığını gördüklerini ve endişeyle izlediklerini ifade etti.

Pistorius, Rusya'nın hibrit saldırılarla Avrupa'yı zayıflatmaya ve parçalamaya çalıştığını savunarak, buna dezenformasyon kampanyalarının da dahil olduğunu söyledi.

Avrupa'nın daha dirençli hele gelmesini isteyen Pistoruis, herkesin "yeni bir tehdit durumu olduğu gerçeğine hazırlıklı olması" gerektiğini ifade etti.

Pistorius, Batı Balkanların güvenliği ve istikrarının her zaman genel olarak Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz bu istikrarın ve güvenliğin sağlanmasını istiyoruz. Gelecekte de sizi desteklemek istiyoruz." diye konuştu.

Almanya'nın, Bosna Hersek'in devlet yapılarını ve silahlı kuvvetlerini güçlendirdiğini dile getiren Pistorius, 2023'te 4,9 milyon avro altyapı ve ekipman için katkıda bulunulduğunu, 2024'te de ortak projeler için 7 milyon avro kaynak planlandığını kaydetti.

Pistoruis, Bosna Hersek'teki sel felaketinde hayatını kaybedenler için de mevkidaşına taziyelerini iletti.

Helez de Bosna Hersek'in AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması konusunda Almanya'nın verdiği destek için Pistorius'a teşekkür etti, ülkesi için AB'ye giden yolun önemli olduğunu söyledi.

Rusya'nın etkisinin Batı Balkanların diğer bölgelerinde de arttığını belirten Helez, "Tespit ettiğimiz önemli husus, NATO'ya ve AB'ye entegrasyonun Bosna Hersek için alternatifsiz olduğudur. Bosna Hersek için temel dış politika hedefi AB üyeliğidir." dedi.

Helez, bunun için de Bosna Hersek'in gerekli şartları yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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