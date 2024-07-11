Almanya, Çinli telekom şirketlerini 5G ağından uzak tutmak için anlaşma sağladı

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Çin merkezli telekom şirketlerini ülkenin 5G ağından uzak tutmak için iletişim sağlayıcılarıyla anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Faeser, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Alman hükümetinin Huawei ve ZTE gibi Çinli şirketlerin teknolojisinin 5G ağından uzaklaştırılması için Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica Deutschland ile anlaşmaya vardığını belirtti.

Faeser, "İletişim sağlayıcı şirketleri ile net ve katı bir anlaşmaya vardık." diyerek, anlaşmayla, bir iş merkezi olarak Almanya'da vatandaşların, şirketlerin ve devletin iletişimini koruduklarını savundu.

Alman hükümetinin Pekin'i anlaşma hakkında bilgilendirdiğini aktaran Faeser, Çin teknolojisine yönelik planlanan kısıtlamalar konusunda Pekin'den herhangi bir misilleme beklemediğini de söyledi.

Anlaşma, birinci aşamada mobil operatörlerin 2026'ya kadar Çin menşeli tüm kritik bileşenleri merkezi ağ bileşenlerinin bulunduğu ve kullanıcı verilerinin işlendiği küçük veri merkezleri gibi çekirdek ağlarından çıkarmalarını şart koşuyor.

İkinci aşamada ise 2029'a kadar Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica Deutschland, Çinli üreticilerin anten, iletim hatları ve kuleler gibi ürünlerini ağlarından kaldıracak.

2029'un sonundan itibaren Çinli üreticiler Huawei ve ZTE'nin kritik bileşenlerinin 5G ağında kullanılmasına artık izin verilmeyecek.

İletişim sağlayıcılar 2029'a kadar "5G mobil ağının erişim ve taşıma ağlarında Huawei ve ZTE üreticilerinin 5G ağ yönetim sistemlerinin kritik işlevlerini diğer üreticilerin teknik çözümleriyle" değiştirmeyi taahhüt ederken, olası alternatiflerden birinin Finlandiya'dan Nokia, diğerinin ise İsveç'ten Ericsson'un olması dikkati çekiyor.

Alman Federal hükümetin önceki planları telekom sağlayıcılar için çok daha kısa süreler öngörüyordu.

Uzmanların tahminlerine göre, Alman 5G erişim ağlarındaki bileşenlerin yüzde 50 ila 60'ı şu ana kadar Çin'den sağlandı.

5G teknolojisi ile Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da veri aktarımında hızın artırılması, bununla yüksek kapasiteli, gecikme süresi kısa, hatta sıfıra yakın, düşük maliyetli bir iletişim altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

Öte yandan, ABD'nin, Almanya'ya Huawei'in ekipmanlarını kullanmaktan kaçınması için uzun süredir baskı uyguladığı dikkati çekerken, Alman hükümetinin de Çinli tedarikçilerle ticareti sekteye uğratmadan ve Pekin'in tepkisini çekmeden nasıl başa çıkılacağı konusunda uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık vardı.

Bu arada, 5G ile büyük miktarda veri, hızlı ve güvenilir bir şekilde taşınabilirken, gelecekte ağlar fabrikaları ve elektrik şebekelerini kontrol etmek için kullanılacak.

5G teknolojisi otonom sürüşün bir atılım yapmasına da yardımcı olurken, uzmanlar verilerin çekirdek ağdan dışarı sızabileceği ya da anten kontrol yazılımındaki arka kapıların ağın bazı bölümlerini kapatmak için kullanılabileceği tehlikesini görüyor.