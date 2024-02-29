Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, demokrasinin aşırılık yanlılarına karşı daha iyi korunmasını istedi

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, demokrasinin aşırılık yanlılarına karşı daha iyi korunması çağrısında bulundu.

Steinmeier, Alman Anayasası'nın kabul edilişinin 75. yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'da düzenlenen etkinlikte konuştu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kasım 2023'te Potsam kentinde yabancıların sınır dışı edilmesine ilişkin aşırı sağcıların bir villada yaptıkları toplantının ortaya çıkmasının ardından demokratik toplumun, gösteriler yaparak kendisini gösterdiğini söyledi.

Bu gösterileri öven Steinmeier, demokratik toplumun, aşırı sağcıların kamuoyundaki tartışmayı ve medyadaki gündemi belirlemesine izin vermediğini ifade etti.

Steinmeier, siyasetçileri ve toplumu, demokrasiyi ve kurumlarını korumak için güçlerini birleştirmeye çağırarak, "Demokrasimizi aşırılık yanlılarından daha iyi korumalıyız. Anayasa ve Ceza Kanunu, bu tür saldırıları önlemeye yönelik araçlar içeriyor." dedi.

"Aşırılık yanlısı bir azınlığın kurumlarımızı çalışamaz hale getirmesini engellemeliyiz"

Halkı kışkırtmak, şiddete çağırmak ve özgürlükçü düzeni yıkmaya yönelik girişimlerin nerede olursa olsun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Steinmeier, "Anayasaya karşı olan örgütler yasaklanabilir. Ancak her şeyden önce, anayasa karşıtı fikirleri besleyen, finanse eden ve yayan oluşumlara karşı harekete geçmenin yollarını ve araçlarını bulmalıyız. Aşırılık yanlısı bir azınlığın kurumlarımızı çalışamaz hale getirmesini engellemeliyiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu yüzden Almanya Anayasa Mahkemesinin dayanıklı hale getirilmesini ve bağımsızlığına yönelik olası saldırılara karşı korunmasını isteyerek, Polonya ve Macaristan'daki gibi deneyimlerin kendileri için bir uyarı olması gerektiğini kaydetti.

Bu nedenle mahkemenin yapısına ve Anayasa Mahkemesindeki hakimlerin görev süreleri ile seçilme usulüne ilişkin düzenlemelerin anayasada yer almasının doğru olacağını düşündüğünü ifade eden Steinmeier, böylelikle bu düzenlemelerin ancak üçte iki çoğunlukla değiştirilebileceğine işaret etti.

Steinmeier, anayasada böyle bir değişiklik yapmanın tam zamanı olduğunu ve bu konuda ciddi bir tartışmanın başlamasının iyi olacağını kaydetti.

İnternet ortamındaki tartışmaların da demokrasiye uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Steinmeier, sosyal medyanın siyasi tartışmalara giderek daha fazla hakim olmaya başladığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, seslerini yükselten aşırılık yanlılarından oluşan bir azınlığın ülkedeki konulara ve siyasi iklime hakim olmasına izin verilmemesi gerektiğini dile getirerek, demokrasinin dijital ortamda da korunmasını talep etti.