Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Sirkeci Garı'ndaki Sergi Ziyaretine Filistin Protestosu - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Sirkeci Garı'ndaki Sergi Ziyaretine Filistin Protestosu

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Sirkeci Garı'ndaki 'Gurbette Hasret' sergisini ziyareti sırasında bir grup Almanya'nın Filistin politikasını protesto etti. Protesto gösterisinde polis tarafından abluka altına alınan göstericiler henüz gözaltına alınmadı.

22.04.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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(İSTANBUL) Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Sirkeci Garı'ndaki 'Gurbette Hasret' sergisini ziyareti sırasında bir grup Almanya'nın Filistin politikasını protesto etti. "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganı atan gruptan bazı göstericiler polis tarafından abluka altına alınıp uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği yetkilileri, henüz herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığını açıkladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, saat 12: 00 sıralarında özel uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Konuk cumhurbaşkanını İstanbul Valisi Davut Gül karşılatı. Steinmeier daha sonra Sirkeci Garı'na geçerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü ve Türk işçilerin 1960'lı yıllarda Almanya'ya ilk göçünü konu alan 'Gurbette Hasret' sergisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 63 yıl önce Almanya'ya iş gücü göçünün başladığı nokta olan Sirkeci Tren Garı'nda, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Dr. Frank- Walter Steinmeier'i karşıladı.

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Ziyaret sırasında Filistin bayrakları ve bazı dövizler taşıyan bir grup gösteriye başladı. "Soykırım suçlusu katil Almanya", "Filistin halkı yalnız değildir", "Katil Almanya Türkiye'den defol" gibi slogonlar atan gruba polis müdahale etti, engellemeye çalıştı. Ablukaya alınan grup slogan atmaya devam etti. ANKA'ya bilgi veren İstanbul valiliği yetkilileri güvenlik güçlerinin protesto gösterisi sırasında "uzaklaştırma" yaptığını, henüz herhangi bir gözaltı işleminin olmadığını belirttiler.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier\'in Sirkeci Garı\'ndaki Sergi Ziyaretine Filistin Protestosu
Kaynak: ANKA

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