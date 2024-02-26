Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, sendikalara ve iş insanlarına demokrasi çağrısı yaptı

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, sendikalara ve iş insanlarına demokrasiden yana tavır almaya ve aşırı sağa karşı durma çağrısında bulundu.

Stuttgart'ta sanayici işadamlarıyla bir araya gelen Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, "Aşırı sağla mücadele aynı zamanda ekonomik aklın da bir gereğidir." dedi.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) AB üyeliğine ilişkin referandum planlarına atıfta bulunan Steinmeier, "AB'den çıkma çağrısı yapanlar kazanırsa bunun sonucu ne olur? Bu ekonomik bir felaketten başka bir şey olmaz. Bu sadece ihracat odaklı birkaç şirketin sonu olmayacaktır. Yüz binlerce istihdam yok olacaktır." diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı, aşırı sağın yükselişinin Almanya'nın uluslararası itibarına ve hükümetin yurt dışından yüksek nitelikli kalifiye elemanları çekme planlarına da zarar verdiğine dikkati çekti.

"Ekonomik olarak başarılı olmak istiyorsak yurt dışından nitelikli işgücüne ihtiyacımız olacak. Doğru cevap kendimizi dışarıya kapatmak değil, göçü akıllıca yönetmektir." ifadelerini kullanan Steinmeier, nitelikli iş gücünün ırkçılık ve nefretle karşılaşacağı yerlere gitmeyeceğini vurguladı.

Steinmeier, sendikalara ve iş insanlarını ırkçılık ve aşırı sağcılıkla mücadeleyi amaçlayan sosyal girişimlere destek vermeye devam etmeye çağırarak, "Yabancı düşmanlığını oy kazanmak için kullananlar da bunu anlamalı. Bu ülkenin aşırı sağcı ideologlar tarafından mahvedilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.