Almanya'da 2023'te Suç Oranları Yüzde 5,5 Arttı - Son Dakika
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Almanya'da 2023'te Suç Oranları Yüzde 5,5 Arttı

Almanya'da 2023 yılında suç oranları bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artış gösterdi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Kriminal Suç İstatistiği Raporu'nu açıklarken, şiddet içeren suçların sayısının son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Gençlere yönelik suçlar ve yabancılar tarafından işlenen suçlarda da artış olduğunu vurgulayan Faeser, sert önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, polis memurlarına yönelik saldırıların da arttığına dikkat çekildi. Yabancı şüphelilerin sayısındaki artışın endişe verici olduğunu belirten Brandeburg Eyaleti İçişleri Bakanı Michael Stübgen, entegrasyonun göçmen suçlarıyla mücadelede önemli olduğunu söyledi.

09.04.2024 12:51  Güncelleme: 13:17
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Almanya'da 2023'te suç oranları bir önceki yıla göre yüzde 5,5 arttı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Eyalet İçişleri Bakanları Konferansı Başkanı ve Brandeburg Eyaleti İçişleri Bakanı Michael Stübgen ile Federal Kriminal Dairesi Başkanı (BKA) Holger Münch, Berlin'de 2023 yılı Kriminal Suç İstatistiği Raporu'nu kamuoyuna açıkladı.

Bakan Faeser, 2023'te ülke çapında toplam 5 milyon 940 bin suç kaydedildiğini belirterek, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artış gösterdiğini söyledi.

2023'te şiddet içeren suçların sayısının geçen yıla oranla yüzde 8,6 artarak 214 bin 99 olarak tespit edildiğini aktaran Faeser, bu rakamın son 15 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçtiğini dile getirdi.

Şiddet içerikli suçlarda, gençlere yönelik suçlarda ve yabancılar tarafından işlenen suçlarda artış görüldüğünü ifade eden Faeser, şöyle konuştu:

"Hukuk devletinin şiddete karşı sert önlemler alması benim için önemlidir. Burada sıfır tolerans geçerlidir. Somut olarak bu, hızlı yargılama ve somut cezalar anlamına geliyor. Yabancı suçlular Almanya'yı çok daha hızlı bir şekilde terk etmelidir. Oluşturduğumuz katı sınır dışı etme kuralları artık uygulanmalıdır."

Geçen yıl görevi başında saldırıya uğrayan polis memuru sayısının da 106 bin olduğu bilgisini veren Faeser, bunun 2022 yılına göre yüzde 10'luk bir artış anlamına geldiğini vurgulayarak, "Bu rakam şok edicidir ve biz de bunu kınıyoruz. Bunun da hiçbir haklı gerekçesi yoktur." dedi.

Brandeburg Eyaleti İçişleri Bakanı Michael Stübgen ise yabancı şüphelilerin sayısındaki artışın endişe verici olduğunu belirterek, ancak bunun genel bir şüpheye yol açmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Stübgen, "Milyonlarca yabancı burada yaşamakta ve suç işlememektedir. Ancak göç, güvenliğin azalmasına yol açıyorsa siyasetçiler buna tepki göstermelidir. Ülkeyi terk etmek zorunda olan suçlular daha tutarlı bir şekilde sınır dışı edilmeli ve kabul kapasitelerinin sınırları tanınmalıdır. Entegrasyon, göçmen suçlarıyla mücadelenin en iyi yoludur ve bu ancak, yeni gelenlerin sayısı bizi zorlamadığında başarılı olabilir." ifadelerini kullandı.

Toplumun giderek gaddarlaşmasının çevrim içi ortamda da göze çarptığına işaret eden Stübgen, "Siber zorbalık giderek büyüyen bir olgudur. Mağdurlar kendilerini, internetin anonimliği ve erişimi içinde çok sayıda saldırganın insafına bırakılmış olarak bulmaktadır. Bu durum hayatın her alanında ciddi sonuçlara yol açmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da 2019'da 5 milyon 436 bin, 2021'de 5 milyon 48 bin ve 2022'de 5 milyon 628 bin suç vakası kayıtlara geçmişti.

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Kaynak: AA

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