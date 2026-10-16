Almanya\'da 4 milyon avro dolandırıcılıkla aranan şüpheli yüz değiştirirken yakalandı

İSTANBUL'da estetik ameliyatla yüzünü değiştirmek isteyen kişinin Almanya'da yüzlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kırmızı bültenle aranan şüpheli Michel H. A.(28) olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan şüpheliye İstanbul'da yardım ettiği tespit edilen 7 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, uzun namlulu otomatik silah, susturucu ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Şüphelinin Almanya'da 4 milyon avroluk dolandırıcılık yaptığı ve amatör rapçi olduğu da öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri Kağıthane'de yüzünü değiştirmek için estetik ameliyat olmaya çalışan bir kişinin bulunduğu ihbarını aldı. Bu ihbar üzerine soruşturma başlatılırken, sahte kimlik kullanan kişinin Türk asıllı Almanya vatandaşı Michel H.A olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

CEP TELEFONUNDAN SİLAH LARI ÇIKTI

İncelemelerde şüphelinin cep telefonunda silah fotoğrafları bulunması üzerine Michel H.A. ile Türkiye'de irtibatta olduğu suç ortaklarının evlerinde arama yapıldı. Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, uzun namlulu otomatik tüfek, bir susturucu, çok sayıda telefon ve bir miktar para ele geçirildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIRKEN YÜZÜNÜ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Gasp Büro Amirliği ekipleri yürüttüğü soruşturmada, Michel H.A.'nın Almanya'da telefon dolandırıcılığı yaparak yüzlerce kişiyi yaklaşık 4 milyon avro dolandırdığı, bu nedenle hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı tespit etti. Şüphelinin, hakkında kırmızı bülten çıkarılmadan önce Almanya'dan Dubai'ye gittiği oradan da 3 ay önce İstanbul'a geldiği öğrenildi. Arandığı için yüzünü değiştirmeye çalışan Michel H.A.'nın Türkiye'de yeni sahte kimliği ve yüzüyle dolandırıcılık faaliyetlerini devam ettirmeye hazırlandığı değerlendiriliyor. Şüpheli Michel H.A.'nın sanal medyada amatör rapçilik yaptığı da öğrenildi

8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve Michel H.A ile birlikte hareket ettiği tespit edilen şüpheliler A.Y., M.K., M.C.S., İ.K., O.B., Ö.F.A. ve T.A. adliyeye sevk edildi.