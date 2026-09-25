Almanya'da 45 bin kişi askerlik yasasına karşı okul grevine katıldı - Son Dakika
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Almanya'da 45 bin kişi askerlik yasasına karşı okul grevine katıldı

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Almanya\'da 45 bin kişi askerlik yasasına karşı okul grevine katıldı
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Almanya'da öğrenciler, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren askerlik hizmeti yasasını ve zorunlu askerliği protesto etti. 'Zorunlu Askerliğe Karşı Okul Grevi' çağrısıyla Alman basınına göre yaklaşık 100 şehirde 45 bin kişi katıldı; Berlin'de öğrenciler Gesundbrunnen metro istasyonuna yürüdü.

Almanya'da öğrenciler, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren ve asker sayısını artırmayı hedefleyen askerlik hizmeti yasasını ve zorunlu askerliği protesto etti.

Ülke genelinde çeşitli gençlik ve öğrenci örgütlerinden oluşan "Zorunlu Askerliğe Karşı Okul Grevi" inisiyatifinin çağrısıyla düzenlenen protesto gösterilerine, on binlerce öğrenci katıldı.

Başkent Berlin'deki Leopold Meydanı'nda toplanan öğrenciler, daha sonra Gesundbrunnen metro istasyonuna doğru yürüdü.

Göstericiler, üzerinde "Zenginler savaş, öğrenciler gelecek istiyor", "Silahsız barış", "Öğrenciler zorunlu askerliğe karşı", "İnsansız hava araçlarına yem olmak yerine direniş jenerasyonu" ve "Askerlik görevi yerine mesleki eğitim" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Filistin destekçilerinin de katıldığı gösteride, "Filistin'e özgürlük", "Alman silahları ve parası dünyada cinayet işliyor", "Bir daha asla zorunlu askerlik olmamalı", "(Almanya Başbakanı Friedrich) Merz cepheye" ve "Bugün okul günü değil, grev günü" sloganları atıldı.

Bazı öğrenciler, askerlik için motivasyonu ve uygunluğunu saptamak amacıyla Alman Silahlı Kuvvetlerinden aldıkları anket mektuplarını kağıt öğütücüye attı.

Alman basınında yer alan haberlerde ülke genelinde yaklaşık 100 şehirde düzenlenen gösterilere 45 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Yasa 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi

Almanya, Rusya'dan kaynaklanan tehdit ve bunun sonucunda NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle toplam asker sayısını 2035'e kadar 460 bine çıkarmayı hedefliyor.

Bu kapsamda ülkede asker sayısını artırmayı amaçlayan askerlik hizmetinin düzenlenmesine ilişkin yasa, 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Yasaya göre erkekler öncelikle gönüllülük esasına göre askere çağrılacak. Ancak gönüllü başvurularla hedeflenen asker sayısına ulaşılamaması halinde açığı kapatmak amacıyla ihtiyaca dayalı zorunlu askerlik uygulaması devreye sokulabilecek.

Alman Silahlı Kuvvetleri, 18 yaşına girenlere Alman ordusunda hizmet etmek için motivasyonu ve uygunluğunu saptamak amacıyla bir anket formu gönderiyor. Ayrıca 1 Ocak 2008'den sonra doğan erkekler için askerlik muayenesi zorunlu hale getirildi.

Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de askıya alınmıştı.

Kaynak: AA
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