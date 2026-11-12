Almanya'da 7,36 milyon aşırı borçlu var, 200 euroya kadar krediye uygunluk şartı geliyor - Son Dakika
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Almanya'da 7,36 milyon aşırı borçlu var, 200 euroya kadar krediye uygunluk şartı geliyor

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Almanya\'da 7,36 milyon aşırı borçlu var, 200 euroya kadar krediye uygunluk şartı geliyor
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Almanya'da 18 yaş ve üzeri 7,36 milyon kişinin aşırı borçlu olduğunu ortaya koyan Creditreform araştırmasına göre vaka sayısı önceki yıla göre 293 bin arttı. AB düzenlemesi kapsamında 20 Kasım'dan itibaren 200 euroya kadar kredilerde de kredi uygunluk değerlendirmesi istenecek.

Almanya'da, yetişkinler arasında aşırı borçlu kişilerin oranı yüzde 11'e yükseldi. Devlet, bundan böyle 200 euronun altındaki borçlanmalara da, kredi uygunluk değerlendirmesi şartı getiriyor.Almanya'da yapılan bir araştırma, ülkede aşırı borçlu kişi sayısının bariz biçimde yükseldiğini ortaya koydu. Alman kredi bilgi kuruluşu Creditreform'un yeni "Borçlular Atlası"na göre, 18 yaş ve üzeri 7,36 milyon büyük bir borç yükü altında yaşıyor. 1 Ekim 2026 tarihindeki durumu yansıtan bu sayı, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 4 ya da 293 bin vaka artışı anlamına geliyor.

"Özel tüketicilerin mali durumu daha da kötüleşti" diyen Creditreform Ekonomi Araştırmaları Bölümü Başkanı Patrik-Ludwig Hantzsch'a göre özellikle hayat pahalılığı ile enerji ve konut giderlerindeki sert artış bütçelere ağır yük bindiriyor. Aynı zamanda iş piyasasındaki tablo da bozulmaya devam ediyor.

Mali yükümlülüklerini kalıcı olarak yerine getiremeyen kişiler aşırı borçlu sayılıyor.

Aşırı borçlanmanın en sık nedenleri ise hastalık, bağımlılık ve kazalar. Vakaların yüzde 18'inden fazlası bunlardan kaynaklanıyor. Yüzde 16,8 ile işsizlik ikinci, yüzde 11,7 ile de verimsiz hane yönetimi üçüncü sırada geliyor.

Creditreform, "Borçlular Atlası" için resmi sicillerden, sanal alışveriş sitelerinden ve diğer kaynaklardan elde edilen anonimleştirilmiş verileri değerlendiriyor.

Neden giderek daha fazla genç etkileniyor?

Creditreform'a göre 30 yaşın altındaki yetişkinler aşırı borçlular arasındaki en büyük grup olmamasına rağmen, bu gruptaki vaka sayısı ortalamanın üzerinde bir artış göstermiş durumda. Bu grupta borçlu sayısı yüzde 5,8 artarak 1,17 milyona yükseldi. Bu da bir önceki yıla göre vaka sayısının 64 bin arttığını ortaya koyuyor.

Hantzsch, genç yetişkinlerde aşırı borçlanmanın en önemli sebeplerinden birinin aşırı tüketim olduğunu, özellikle "şimdi al, sonra öde" uygulamalarının borçlanmayı artırdığını belirtiyor.

Bu uygulamalar, müşterilerin ödemeyi hemen değil, 30 gün sonra ya da taksitle yapması şeklinde işliyor. Federal Borç Danışmanlığı Çalışma Grubu'ndan Ines Moers'e göre, birçok kişi bu yolla aslında kredi çektiğinin farkında değil.

Bu durumun değişmesi için küçük tutarlı ve kısa vadeli krediler bundan böyle daha sıkı denetlenecek. Avrupa Birliği (AB) Tüketici Kredisi Yönetmeliği uyarınca, 20 Kasım'dan itibaren, 200 euroya kadar olan tutarlarda da kredi sağlayıcılarının, kredi uygunluk değerlendirmesi yapması gerekecek. Ayrıca bankadan borç alanlar, ortaya çıkacak maliyetler konusunda gelecekte daha anlaşılır biçimde bilgilendirilecek.

Etkilenenler nereye başvurabilir?

Moers, genel hizmetlerin yanı sıra gençlere özel danışmanlık veren kurumlar da bulunduğunu, ancak bu hizmetlerin bazı bölgelerde diğerlerinden daha yaygın olduğunu ifade ederek bu konuda "Meine Schulden" (Borçlarım) adlı internet sitesinden bilgi alınabileceğini belirtiyor.

Moers'e göre mevcut hizmetler talebi karşılamaya yetmiyor ve danışmanlık arayanlar zaman zaman uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Oysa AB Tüketici Kredisi Yönetmeliği, üye ülkelerin, erişimi kolay danışmanlık hizmetleri sunmasını öngörüyor.

Moers'e göre Alman hükümeti, "Ne yazık ki yardım hizmetlerini, AB'nin taleplerine neredeyse tam olarak yerine getirilebilecek şekilde düzenleme fırsatını kaçırdı."

Bölgesel farklar neler?

Aşırı borçluluk oranı, yani aşırı borçlu kişilerin tüm yetişkinlere oranı en yüksek olan eyalet yüzde 15,89 ile Bremen. Onu yüzde 13,19 ile Kuzey Ren-Vestfalya ve yüzde 13,08 ile Saksonya-Anhalt izliyor. En düşük değerler ise yüzde 7,58 ile Bavyera, yüzde 8,73 ile Baden-Württemberg ve yüzde 9,15 ile Brandenburg'da görülüyor. Ancak tüm eyaletlerde borçluların oranı artmış durumda. Ülke genelindeki oran 0,42 puan artarak yüzde 10,58'e yükselmiş durumda.

Doğu Almanya'daki birkaç eyalet ülke ortalamasının altında kalıyor: Thüringen'de yüzde 9,65, Saksonya'da yüzde 9,63, Brandenburg'da ise yüzde 9,15.

Hantzsch, bunun nedenlerinden birinin söz konusu bölgelerde konut ve yaşam maliyetlerinin daha düşük olmasından kaynaklandığını ifade ediyor.

Ayrıca doğudaki nüfusun ortalama olarak daha yaşlı olduğunu aktaran Patrik-Ludwig Hantzsch, mali risklerin en çok orta yaşlı çalışanlar için söz konusu olduğunu, yaşlılarda ise aşırı borçlanmanın daha seyrek görüldüğünü belirtiyor.

Kadınlar arasındaki aşırı borçlanma neden erkeklerden daha az?

Ülke genelinde yaklaşık 4,39 milyon erkekte aşırı borçluluk belirtileri görülürken, kadınlarda bu sayı 2,97 milyon.

Hantzsch'a göre erkekler daha sık serbest çalışıyor ve bu nedenle mali risklerle daha kolay karşı karşıya kalıyor. Creditreform'un analizinde de, erkeklerin yüksek tüketime daha yatkın göründüğü ve gelirleri düştüğünde harcamalarını daha az kıstıkları aktarılıyor. Mali sorunlarda ise erkekler, çoğu zaman ancak durumları ciddi biçimde kötüleştiğinde yardım aramaya başlıyor.

dpa/ ET,TY

Kaynak: Deutsche Welle
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