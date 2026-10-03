Almanya'da "Açık Cami Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Almanya'da "Açık Cami Günü" etkinliği düzenlendi

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Almanya'da düzenlenen "Açık Cami Günü" etkinliğinde, Müslüman olmayan ziyaretçilere, İslam dini, Müslümanların ülkedeki yaşamları ve camilere ilişkin bilgi verildi.

Almanya'da düzenlenen "Açık Cami Günü" etkinliğinde, Müslüman olmayan ziyaretçilere, İslam dini, Müslümanların ülkedeki yaşamları ve camilere ilişkin bilgi verildi.

İki Almanya'nın birleşme günü olan bugün ülke genelindeki camilerde "Açık Cami Günü' etkinliği yapıldı.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen etkinlikte, camilere gelen ve Müslüman olmayan konuklar, İslam dini, Müslümanların Almanya'daki yaşamları ve camiler konusunda bilgilendirildi.

Camilerde sergiler açıldı, paneller ve sohbetler düzenlendi, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okundu.

Başkent Berlin'de Türk Şehitlik Camisi'ndeki programda, İslam dinine ilişkin bilgilendirme yapıldı, cami avlusunda kurulan stantlarda ziyaretçilere çay, kahve ve Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

Çocuklarıyla camiye gelen Indiana Vollbohm, AA muhabirine, camiden güzel izlenimlerle ayrıldığını belirterek, "Çok etkileyici buldum. Normalde kiliseleri biliyorum ve bu yüzden izlenimlerimizi biraz karşılaştırıyoruz. Elbette bazı benzerlikler ve farklılıklar dikkatimi çekti. Buraya gelmiş olmaktan çok memnunum." dedi.

Vollbohm, "(Etkinliği) Çocuklarıma diğer dinleri tanıtmak için çok önemli buluyorum. Bana kalırsa bu etkinlik daha sık düzenlenebilir." ifadesini kullandı.

Georg Fritz de insanların inançlarını yaşattıkları, barış ve bağlılık içinde bir araya gelerek birlikteliklerini pekiştirdikleri böyle mekanları görmenin kendisini etkilediğini söyledi.

Böyle bir günde caminin Müslüman olmayanlara açılmasını çok önemli bulduğunu belirten Fritz, "Biz Müslüman olmayanların, Müslümanların hayatlarını ve inanç dünyasını tanımamız önemli." dedi.

Kaynak: AA
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