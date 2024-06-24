Almanya'da AfD'nin Avrupa Parlamentosunda yeni bir grup kuracağı iddia edildi - Son Dakika
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Almanya'da AfD'nin Avrupa Parlamentosunda yeni bir grup kuracağı iddia edildi

Almanya\'da AfD\'nin Avrupa Parlamentosunda yeni bir grup kuracağı iddia edildi

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Avrupa Parlamentosunda benzer görüşteki milletvekilleriyle yeni bir grup kurmaya hazırlanıyor. AfD'nin AP yönetimine mektup yazarak yeni bir parlamento grubunun kuruluş toplantısı için yer gösterilmesini istediği belirtiliyor. Habere göre, yeni grup ismini 'Egemenlikçiler' olarak belirleyecek ve potansiyel üyeleri arasında diğer Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ partiler bulunabilir. AfD'nin kendi parlamento grubunu oluşturmak için 7 ülkeden en az 23 milletvekiline ihtiyacı var.

24.06.2024 15:49
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Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) Avrupa Parlamentosunda (AP) benzer görüşteki milletvekilleriyle yeni bir grup kurmaya hazırlandığı iddia edildi.

Spiegel dergisinin haberine göre, AfD'nin AP yönetimine mektup yazarak yeni bir parlamento grubunun kuruluş toplantısı için yer gösterilmesini istediği ileri sürüldü.

Haberde, AP'de yeni bir aşırı sağcı grubun kurulacağına işaret edilerek isminin de "Egemenlikçiler" olacağı belirtildi.

Spiegel'e göre yeni parlamento grubunun potansiyel üyeleri arasında diğer Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ partiler SOS Romanya, İspanya'dan Se Acaba La Fiesta, Yunanistan'dan NIHK, Polonya'dan Konfederacja Wolnosci Niedpodleglosc, Slovakya'dan Hnutie Republika ve Macar partisi Hazank Mozgalom yer alabilir.

Alman medyasının AfD çevrelerine dayandırdığı haberlere göre de AfD, yeni seçilen AP'de kurulacak gruplar için hangi seçeneklerin bulunduğunu araştırmaya devam ediyor.

AfD'nin kendi parlamento grubunu oluşturmak için 7 ülkeden en az 23 milletvekiline ihtiyacı var.

AfD'nin AP'de 15 sandalyesi bulunuyor.

AP'de aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi (ID) grubu seçimler öncesinde, liste başı adayı Maximilian Krah'ın bir röportajında, nasyonal sosyalizm döneminde Schutzstaffel (SS) adı verilen paramiliter oluşumun tüm üyelerinin suçlu olmadığını söylemesi üzerine AfD'yi ihraç etmişti.

Röportajda "SS üniforması giyen herkesin otomatik olarak suçlu olduğunu asla söylemeyeceğim." ifadesini kullanan Krah, AfD yönetimi tarafından listeden çıkarılmış ve AP'ye gönderilmeyeceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Parlamento, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da AfD'nin Avrupa Parlamentosunda yeni bir grup kuracağı iddia edildi - Son Dakika

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