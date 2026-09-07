Almanya'da AfD, Saksonya-Anhalt seçimini yüzde 43,8 ile kazandı, hükümet kurulamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da AfD, Saksonya-Anhalt seçimini yüzde 43,8 ile kazandı, hükümet kurulamadı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da aşırı sağcı AfD, Saksonya-Anhalt eyalet seçimini yüzde 43,8 oy alarak kazandı ancak tek başına hükümet kurmak için gereken çoğunluğu sağlayamadı. Diğer partiler AfD ile koalisyonu reddettiğinden, eyalette uzun sürebilecek hükümet müzakereleri veya yeni seçim ihtimali gündemde.

Almanya'da sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, Saksonya-Anhalt'ta düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oy alarak kazandı ancak tek başına iktidara gelmesi için gerekli çoğunluğu elde edemedi.

Eyalet seçim kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre AfD, oyların yüzde 43,8'ini alarak açık farkla birinci çıktı.

AfD, 2021 seçimindeki yüzde 20,8'lik oy oranının iki katından fazlasını alarak eyalet meclisi seçiminde elde ettiği en güçlü sonucu kaydetti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), 2021'e göre 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2 oyla ikinci parti oldu.

Bir önceki seçime göre oyunu 0,9 puan artıran Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Yeşiller partisi, yüzde 8,9 ile sandıktan dördüncü çıktı, son seçime göre oy oranı 2,4 puan azalan Sol Parti de yüzde 8,6 ile beşinci oldu.

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı (BSW), yüzde 5,3 oy alarak meclise girmeye hak kazandı.

Hür Demokrat Parti (FDP) 3,8 puan kaybederek yüzde 2,6 oy aldı ve yüzde 5'lik barajı geçemedi.

Diğer tüm büyük partilerin AfD ile koalisyon kurmayı reddetmesi nedeniyle sonuç siyasi belirsizliğe ve hükümetin kurulması konusunda uzun süren müzakerelere işaret ediyor.

AfD'nin eyalet başbakan adayı Ulrich Siegmund, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Tam olarak hedeflediğimiz şeyi başardık. Bu ülkede tarih yazdık." dedi.

Siegmund, koalisyon kurulması için ortak bulunamaması durumunda ne olacağı sorulduğunda ise "Gerekirse yeni seçimler yapılır." yanıtını verdi.

Geçici resmi sonuçlara göre 83 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'yi 39, CDU'yu 15, SPD, Yeşiller ve Sol Parti'yi 8'er, BSW'yi ise 5 milletvekili temsil edecek.

Hükümet kurulması için 42 sandalyenin gerektiği eyalet meclisinde AfD, tek başına çoğunluğun 3 sandalye gerisinde kaldı.

AfD'nin yer almadığı çoğunluk hükümetinin kurulabilmesi için CDU, SPD, Yeşiller, Sol Parti ve BSW'nin tamamının koalisyona katılması gerekiyor.

1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının bulunduğu eyalette seçime katılım yüzde 77,8 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Hükümet, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da AfD, Saksonya-Anhalt seçimini yüzde 43,8 ile kazandı, hükümet kurulamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaali’de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü Kocaali'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada “Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi“ Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada! "Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi"
Bağ evi tartışmasında kan aktı Cinayet şüphelisi alkollü çıktı Bağ evi tartışmasında kan aktı! Cinayet şüphelisi alkollü çıktı
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu

09:23
Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay Sevgilisi bu halde bulmuş
Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş
09:16
Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal görüntüler Ratko Mladiç için saygı duruşu
Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal görüntüler! Ratko Mladiç için saygı duruşu
08:50
Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın
Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın
08:39
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
08:37
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
07:33
SDGYPG cephaneliği boşaltıyor Değeri 1 milyar doları bulabilir
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 09:29:19. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da AfD, Saksonya-Anhalt seçimini yüzde 43,8 ile kazandı, hükümet kurulamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement