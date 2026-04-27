Almanya'da altın rezervlerinin satılması tartışılıyor

Almanya, ABD'den sonra en büyük altın rezervine sahip ülke. Bundesbank'ın 3 bin 350 ton altını var ve ons fiyatı 4 bin 700 doların üzerinde. Toplam değer yaklaşık 440 milyar euro. Almanya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Marcel Fratzscher, rezervlerin bir kısmının kullanılması gerektiğini söyledi. Bu gelirlerin vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki yükü hafifletmek ya da eğitim ve altyapıya yatırım için kullanılabileceğini belirtti.

Almanya'nın altın rezervlerinin tamamı Frankfurt'ta değil. 1.236 ton Fed'in New York şubesinde, 404 ton Londra'da saklanıyor. Bu düzenleme II. Dünya Savaşı sonrası Bretton Woods sistemine dayanıyor. Bundesbank, 2017'de Paris'teki 374 ton altını geri getirdi. Alman Vergi Mükellefleri Birliği'nden Michael Jäger, Trump politikaları nedeniyle ABD'ye güvenin azaldığını ve rezervlerin geri getirilmesi gerektiğini savundu. Mart 2026'da AfD, tüm altınların ülkeye getirilmesi için önerge sundu. Bundesbank ise altın satışına karşı çıkıyor ve rezervleri para birimine güven için çapa olarak görüyor.