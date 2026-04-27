Almanya'da altın rezervlerinin satılması tartışılıyor
Almanya'da altın rezervlerinin satılması tartışılıyor

27.04.2026 18:00
Almanya'da tüketici fiyatlarındaki artışla birlikte, Bundesbank'ın 3 bin 350 tonluk altın rezervinin bir kısmının satılarak vatandaşlar üzerindeki yükün hafifletilmesi tartışılıyor.

Almanya, ABD'den sonra en büyük altın rezervine sahip ülke. Bundesbank'ın 3 bin 350 ton altını var ve ons fiyatı 4 bin 700 doların üzerinde. Toplam değer yaklaşık 440 milyar euro. Almanya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Marcel Fratzscher, rezervlerin bir kısmının kullanılması gerektiğini söyledi. Bu gelirlerin vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki yükü hafifletmek ya da eğitim ve altyapıya yatırım için kullanılabileceğini belirtti. Motorist Endeksi Mart 2026'da yıllık %6,7 arttı.

Almanya'nın altın rezervlerinin tamamı Frankfurt'ta değil. 1.236 ton Fed'in New York şubesinde, 404 ton Londra'da saklanıyor. Bu düzenleme II. Dünya Savaşı sonrası Bretton Woods sistemine dayanıyor. Bundesbank, 2017'de Paris'teki 374 ton altını geri getirdi. Alman Vergi Mükellefleri Birliği'nden Michael Jäger, Trump politikaları nedeniyle ABD'ye güvenin azaldığını ve rezervlerin geri getirilmesi gerektiğini savundu. Mart 2026'da AfD, tüm altınların ülkeye getirilmesi için önerge sundu. Bundesbank ise altın satışına karşı çıkıyor ve rezervleri para birimine güven için çapa olarak görüyor.

Son Dakika Güncel Almanya'da altın rezervlerinin satılması tartışılıyor - Son Dakika

Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Almanya’da film gibi soygun: 850 bin Euro’luk vurguna 10 dakika yetti Almanya'da film gibi soygun: 850 bin Euro'luk vurguna 10 dakika yetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Derbiye damga vuran anlar Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı Derbiye damga vuran anlar! Penaltı kaçtı, Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

18:16
Pakistan, Afganistan’ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı
18:03
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
6 aylık hamile eşini öldüren sanığa verilen indirimli cezayı Yargıtay yine bozdu
17:22
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
16:59
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
16:07
Putin’den net mesaj: İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacağız
Putin'den net mesaj: İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacağız
15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
SON DAKİKA: Almanya'da altın rezervlerinin satılması tartışılıyor - Son Dakika
