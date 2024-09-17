Almanya'da Alzheimer Ölüm Oranı İki Katına Çıktı - Son Dakika
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Almanya'da Alzheimer Ölüm Oranı İki Katına Çıktı

Almanya'da Alzheimer nedeniyle ölenlerin sayısı 20 yılda iki kat arttı, 2022'de 10 bin kişi hayatını kaybetti.

17.09.2024 14:21
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Almanya'da giderek daha fazla sayıda kişinin Alzheimer nedeniyle hastanede tedavi görmek zorunda kaldığı ve hastalıktan ölenlerin sayısının 20 yılda yaklaşık iki katına çıktığı bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla Alzheimer nedeniyle hayatını kaybedenlere ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, geçen yıl yaklaşık 10 bin 100 kişi Alzheimer nedeniyle hayatını kaybetti. Tedavisi mümkün olmayan hastalık nedeniyle 2003'te 5 bin 100 kişi yaşamını yitirmişti. Böylece ülkede Alzheimer'dan ölenlerin sayısı 20 yıl içinde yaklaşık iki katına ulaştı.

Öte yandan, 2003'te 11 bin 800 kişi Alzheimer nedeniyle yatarak tedavi görürken, bu sayı 2022'de 19 bin olarak kayıtlara geçti.

2022'de hastaların neredeyse yarısının 75 ile 85 yaş arasında, yüzde 28'inin de 85 yaş ve üzerinde olduğu tespit edildi. Alzheimer nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sadece yüzde 6'sı 65 yaşından küçük olarak belirlendi.

Hastalarının yüzde 58'inin kadın, yüzde 42'sinin erkek olduğu belirlenirken, Alzheimer tedavisi için hastanede yatış süresi ortalama 20,2 gün olarak hesaplandı.

Destatis uzmanlarına göre, hastalığa yakalanma riski yaşla artıyor. Destatis'e göre, Alzheimer teşhisiyle hastanede tedavi ve ölümlerdeki artış giderek yaşlanan nüfustan kaynaklanıyor. Almanya'da 65 yaş ve üzeri kişilerin sayısı 2003'ten bu yana yüzde 27 artarak 18,9 milyona ulaştı.

Ülkede 85 yaş ve üzeri yaş grubu, yüzde 110 artarak geçen yıl 1,4 milyondan 2,9 milyona çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 55 milyondan fazla Alzheimer hastası bulunurken, bu sayının 2030'da 78 milyona, 2050'de ise 139 milyona çıkması bekleniyor.

Dünyada genelinde yaşlı nüfusun artmasıyla büyük artış yaşanan Alzheimer hakkında farkındalık oluşturmak ve bununla mücadele edenlere destek olmak amacıyla her yıl 21 Eylül "Dünya Alzheimer Günü" olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Alzheimer Ölüm Oranı İki Katına Çıktı - Son Dakika

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