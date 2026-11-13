Almanya'da araştırma Türkçe soyadlı ebeveynlerin kreşte ayrımcılığa uğradığını buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Almanya'da araştırma Türkçe soyadlı ebeveynlerin kreşte ayrımcılığa uğradığını buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Almanya'da 22 binden fazla kreşe e-posta gönderilen araştırmada, Almanca soyadlıların yaklaşık yüzde 71'ine, Türkçe soyadlıların yüzde 66'sına yanıt geldi. Türkçe soyadlı ebeveynlere kreş yeri teklif edilme olasılığı Almanca soyadlılara göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük bulundu.

Almanya'da yapılan araştırma, Türkçe kökenli isimlere sahip ebeveynlerin çocuklarına kreş bulma konusunda ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya koydu.

Almanya'nın ekonomik araştırma kuruluşlarından ifo Enstitüsü, Münih Teknik Üniversitesi (TUM), Halle Leibniz Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (IWH) ve Alman Yükseköğretim ve Bilim Araştırmaları Merkezi (DZHW) tarafından Mart 2021'de başlatılan araştırma kapsamında Türkçe kökenli ismi olan ebeveynlerin çocuklarına kreş ararken ayrımcılığa uğrayıp uğramadığı incelendi.

Araştırma kapsamında, 3 yaşından küçük çocuklar için yer bulunan 22 binden fazla kreşe e-posta gönderildi.

E-postalarda, ebeveynler için Almanca ve Türkçe soyadlarının rastgele??????? kullanıldığı belirtilen araştırma kapsamında her kreşe yalnızca bir e-posta gönderildi.

Bunlardan yaklaşık 18 bin 700'ünün başarıyla ulaştırıldığı aktarılan araştırmada, toplam 12 bin 547 başvurunun yanıtlandığı kaydedildi.

Araştırmada, böylece başvurulara verilen yanıtlar arasındaki farklılıkların doğrudan soyadından kaynaklanıp kaynaklanmadığı incelendi.

Araştırma sonucunda, Alman soyadlarıyla yapılan kreş başvurularının yaklaşık yüzde 71'ine, Türkçe kökenli soyadlarıyla yapılan başvuruların ise yüzde 66'sına yanıt verildi, böylelikle Türkçe kökenli isimlere sahip ebeveynlerin çocukları için kreş yeri arayışında ayrımcılığa maruz kaldığı ortaya konuldu.

Türkçe kökenli soyadına sahip ebeveynlere somut bir kreş yeri teklif edilme olasılığının, Almanca soyadlılara göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük olduğu tespit edilen araştırmada, Türkçe kökenli isimlere sahip ebeveynlerin, eğitim düzeylerini belirtseler dahi yine de diğer gruba oranla daha az yanıt aldığı kaydedildi.

DZHW uzmanı Frauke Peter, konuyla ilgili açıklamasında "Kreş, eğitim yolundaki ilk yapı taşıdır. Kreşe erişimde yaşanan eşitsiz fırsatlar, üniversiteye kadar etkisini sürdürebilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
AlmanyaGüncelEğitimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Romantizmin böylesi Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı Romantizmin böylesi! Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
Madrid’deki galada Can Yaman’ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu Madrid'deki galada Can Yaman'ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu
Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Ekrem İmamoğlu ’yargılayacağım’ sözünü savundu: Mecazi anlamda söyledim Ekrem İmamoğlu 'yargılayacağım' sözünü savundu: Mecazi anlamda söyledim
23:24
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
22:24
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye
Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır’ı olur
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur
20:52
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta’dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
Gönüllü fon iadesi: Türkiye Sigorta'dan 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 00:09:49. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da araştırma Türkçe soyadlı ebeveynlerin kreşte ayrımcılığa uğradığını buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android