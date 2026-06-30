Almanya'da Aşırı Sağcı Şiddet Suçları Artıyor - Son Dakika
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Almanya'da Aşırı Sağcı Şiddet Suçları Artıyor

Almanya\'da Aşırı Sağcı Şiddet Suçları Artıyor
30.06.2026 15:06
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2025'te aşırı sağcı şiddet suçları %8,9 artarak 1395'e yükseldi, potansiyel aşırı sağcı sayısı 58.750'ye çıktı.

Almanya'da aşırı sağcıların işlediği şiddet suçlarının 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 8,9 arttığı, potansiyel aşırı sağcı sayısının ise 8 bin 500 artışla 58 bin 750'ye yükseldiği bildirildi.

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcısı Sinan Selen, Berlin'de 2025 Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) raporunu açıkladı.

Rapora göre, 2024'te 50 bin 250 olan potansiyel aşırı sağcı sayısı, 2025'te 58 bin 750'ye çıktı.

Raporda, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından "şüpheli vaka" olarak izlenen Almanya için Alternatif (AfD) Partisi bünyesinde 28 bin potansiyel aşırı sağcı bulunduğu belirtilirken, şiddet yanlısı aşırı sağcı sayısının da 300 artarak 15 bin 600'e yükseldiği kaydedildi.

Aşırı sağcıların işlediği şiddet suçlarının yüzde 8,9 artışla 1395'e çıktığı belirtilen raporda, bu suçların yüzde 89,5'ini kasten yaralama vakalarının oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, aşırı sağcı suçlar kapsamında 6 cinayete teşebbüs vakasının da kayda geçtiği belirtildi.

Aşırı solcu sayısının da 2025'te bir önceki yıla göre 4 bin 200 artarak 42 bin 200'e yükseldiği belirtilen raporda, aşırı sol bağlantılı şiddet suçlarının ise yüzde 60,9 artışla 856'ya çıktığı ifade edildi.

"Almanya baskı altında"

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'daki demokratik düzene yönelik tehditlerin hem ülke içinden hem de dışından geldiğini belirterek, "BfV'nın 2025 raporu, Almanya'nın baskı altında olduğunu gösteriyor." dedi.

Almanya'nın hibrit tehditlerin hedefinde olduğunu kaydeden Dobrindt, "Dışarıdan sabotaj ve casusluk faaliyetlerini tespit ediyoruz. İçeriden ise her türlü aşırıcılığın baskısı altındayız. Hem dijital alanda hem de sokaklarda." ifadelerini kullandı.

Dobrindt, artan tehditler karşısında güvenlik ve istihbarat birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, kritik altyapı, siyaset, şirketler ve orduya yönelik saldırıların ekonomiye büyük zarar verdiğini savunarak, "Şu anda en büyük tehdit Rusya'dan geliyor." dedi.

BfV Başkan Yardımcısı Sinan Selen ise eleman kazanma ve radikalleşmenin internet üzerinden gerçekleştiğini belirterek, "Yapay zeka operasyonel faaliyetlerde giderek daha fazla önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Selen, gençlerin internet üzerinden daha hedef odaklı şekilde radikalleştirildiğini belirterek, Rusya'nın Almanya'yı Avrupa'daki en önemli rakiplerinden biri olarak gördüğünü, bu kapsamda siber saldırı, bilgi manipülasyonu ve casusluk gibi yöntemlere başvurduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Aşırı Sağcı Şiddet Suçları Artıyor - Son Dakika

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