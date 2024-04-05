Almanya'da aşırı sağcıların silahsızlandırılması çalışmaları yavaş ilerliyor

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Almanya'da darbe planı yaptıkları iddia edilen "Alman İmparatorluğu Vatandaşları" (Reichsbürger) üyelerinin de dahil olduğu, aşırı sağ görüşlü kişilerin silahsızlandırılması konusunda çaba sarf edildiği ancak çalışmaların yavaş ilerlediği bildirildi.

Sol Parti Federal Milletvekili Martina Renner'in meclis önergesine verilen yanıtta, 31 Aralık 2022 itibarıyla aralarında aşırı sağcı ve Reichsbürger üyelerinin de bulunduğu 1051 kişinin silah ruhsatına sahip olduğu, bir önceki yıl bu sayının 1561 olduğu kaydedildi ancak 2023 rakamlarına yer verilmedi.

Alman milletvekili Renner, silahsızlandırma çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Renner, özel veya ticari izinlere bakılmaksızın Reichsbürger üyeleri başta olmak üzere, ülkedeki aşırı sağ görüşlülerin silahsızlandırılması için daha fazla çaba sarf edilmesini istedi.

Ulusal basındaki yorumlarda silahsızlandırma çalışmalarının sürdüğü ancak yasal silah ruhsatlarının azaltılması çalışmalarının ülkede yavaş ilerlediği belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de ülkedeki silah yasalarını sıkılaştırmak istediklerini ifade etmişti.

Reichsbürger nedir?

İç istihbarat raporuna göre, kendilerini "Reichsbürger" olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor. 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.