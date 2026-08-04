Almanya\'da Bira Fabrikaları Azalıyor

Biranın dünya genelinde en çok özdeşleştirildiği ülkelerden biri olan Almanya'da bira fabrikaları sayısı giderek azalıyor.Almanya'da bira fabrikalarının sayısı giderek azalıyor. Federal İstatistik Dairesinin Salı günü açıkladığı verilere göre, ülke genelindeki bira fabrikalarının sayısı 2025'te, bir önceki yıl 53 üretim tesisinin kapanması ile bin 415'e düştü. Böylece aktif işletme sayısı yüzde 3,6 azalmış oldu.

İstatistik Dairesi, söz konusu verileri 7 Ağustos Cuma günü kutlanacak olan Uluslararası Bira Günü nedeniyle yayınladı.

Koronavirüs pandemisi öncesindeki son yıl olan 2019'la kıyaslandığında, altı yılda 137 tesisin kapandığı görülüyor. Almanya'da 2019 aynı zamanda faal bin 552 bira fabrikasıyla son otuz yılda en çok bira üretim tesisinin olduğu sene olarak kayıtlara geçmişti.

Bira fabrikalarının azalmasının bir sebebi olarak, 2019'a kıyasla bira satışlarının yüzde 15,7 oranında düşmüş olması görülüyor. 2025'te Almanya'da toplam 7,8 milyon ton bira satıldı; 2024'te bu sayı 8,3 milyon ton, on yıl önce ise 9,6 milyon tondu.

Bavyera açık ara en fazla tesise sahip eyalet

2025'te eyaletler arasında 588 bira fabrikasıyla Bavyera yine ilk sırada yer aldı. Bavyera'yı 190 tesis ile batı komşusu Baden-Württemberg ve 131 tesis ile Kuzey Ren-Vestfalya takip ediyor.

16 eyalet içinde, bira fabrikası sayısı azalmayan sadece iki eyalet var. Bunlar da ülkenin doğusundaki Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya-Anhalt.

Oktoberfest gibi şenliklerle biranın en çok özdeşleştirildiği Bavyera'da bile 2019'dan 2025'e toplam 60 bira fabrikası kapandı. Büyük markaların üretim tesislerinin çoğunun bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya'da ise altı senede 31 tesis kapısına kilit vurdu.

Alkollü bira gözden düşüyor

Almanya'da hemen her iki bira fabrikasından biri, yılda 100 tondan daha az bira üreten küçük tesisler. Büyük çapta üretim yapan fabrika sayısı ise oldukça kısıtlı. 2025'te sadece sekiz tesis 200 bin tondan fazla bira üretti.

Almanya'da daha önce yapılan bir ankette, katılımcıların yaklaşık üçte biri alkollü biradan tamamen vazgeçtiğini beyan etmişti. Kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un 18 yaş üstü 2 bin 119 kişi arasında yaptığı anket, alkolsüz seçeneklerin daha popüler hale geldiğini ortaya koyuyor.

KNA/ ET,MUK