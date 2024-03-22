Almanya'da çiftçiler hükümet kararlarını protesto ediyor

- Almanya'da çiftçiler protestolarını sürdürüyor
Hükümet kararları protesto edildi
BERLİN - Alman çiftçiler ve nakliyeciler, bir kez daha hükümeti ve politikalarını protesto etmek amacıyla Berlin'de bir araya geldi.
Almanya'da hükümetin tarım politikalarını eleştiren çiftçilerin protestoları sürüyor. Başkent Berlin'de Olaf Scholz hükümetini ve tarım politikalarını protesto etmek isteyen yüzlerce çiftçi oluşturdukları araç konvoylarıyla şehrin caddelerinde tur attı. Araçlarıyla hükümet binasının yakınlarındaki Brandenburg Kapısı önünde gelen çiftçiler, hükümetin tarımsal sübvansiyonlarını kademeli olarak kaldırma kararını protesto ederek, kararın geri çekilmesini talep etti. Başkentteki 17 Haziran Caddesi'ni tarktör ve iş makineleriyle trafiğe kapatan çiftçiler, araçlarının üzerine "Orta direğin hayat alanı daralıyor", "Herkes için ödenebilir enerji istiyoruz", "Çiftçi olmadan yerli gıda olmaz", "Son gömleğimizi de aldınız" yazılı pankartlar astı.
Eyleme kamyon ücretlerindeki artışı protesto eden nakliye şirketleri de destek verirken, gösteriye katılım beklenenden az oldu.
Alman Çiftçiler Birliği eylemi desteklemedi
"Orta sınıf dayanışma içinde, Saksonya-Güney Brandenburg" adlı bir çiftçi inisiyatifi, bir süre önce Berlin'de büyük bir eylem gerçekleştireceklerini duyurmuştu. Yaklaşık bin traktörle hükümet binasına çıkan bazı caddeleri trafiğe kapatmak istediklerini açıklayan grup, yine 2000 kişinin katılacağı büyük bir miting düzenleyeceklerini duyurmuştu. Ancak, Alman Çiftçiler Birliği eyleme mesafe koydu ve desteklemedi. Bu da katılımın beklenenin çok altında gerçekleşmesine neden oldu. Alman Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Bernhard Krüsken daha önce yaptığı açıklamada, "Brandenburg Kapısı'ndaki gösteriye katılmıyoruz" demişti.
Tarımda 920 milyon euroluk kesinti planı
Federal hükümet, daha önce 2024 yılındaki bütçe açığını kapatmak amacıyla tarım sektöründen 920 milyon euroluk kesinti yapmayı planladığını duyurmuştu. Ayrıca tarım araçlarına yönelik araç vergisi muafiyeti ve tarımsal mazot yakıta yönelik sübvansiyonların kaldırılması da gündeme gelmişti.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programında konuştu. Babacan, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu belirterek, DEVA Partisi'nin 4 yaşında olduğunu ve yerel seçimlerle ilgili eylem planını iki yıl önce açıkladıklarını söyledi. Ayrıca, DEVA Partisi'nin belediyecilikte siyasi etik kurallar bildirgesini ilk kez açıkladığını ve bu konuda yasal düzenleme yapmaya çalıştığını ancak reddedildiğini ifade etti. Babacan, konuşmasının ardından partisinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Göz ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
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