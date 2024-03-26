Almanya'da Çifte Vatandaşlık Kolaylaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da Çifte Vatandaşlık Kolaylaştırıldı

Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran 'Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası', Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından imzalanarak bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasa ile Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türk vatandaşlığından ayrılmadan Alman vatandaşlığına da sahip olabilecek. Yasada ayrıca, Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilecek ve çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan 'opsiyon modeli' tamamen kaldırılacak.

26.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran "Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası" Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından imzalanarak bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası" 27 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Alman hükümeti tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Federal Meclis'te 19 Ocak'ta, 234'e karşı 382 oyla kabul edilmiş ve 2 Şubat'ta da Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde (Bundesrat) onaylanmıştı.

Söz konusu yasa ile Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türk vatandaşlığından ayrılmadan Alman vatandaşlığına da sahip olabilecek.

Yasa neler getiriyor?

Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla indirilecek.

Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşürülecek.

Çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan "opsiyon modeli" tamamen kaldırılacak.

Almanya'da doğan çocuklar, Alman vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek.

Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor.

İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyeti'ne (Doğu Almanya) gelen işçiler için vatandaşlığa girişte yapılan yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak.

Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı eylemelerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler özgürlükçü toplumun değerlerinin yanı sıra nasyonal sosyalist rejimi ve onun sonuçlarıyla ilgili Almanya'nın özel tarihsel sorumluluğu olduğunu kabul etmeleri gerekiyor.

Ayrıca çok eşli olanlar veya anayasada yer alan kadın-erkek eşitliğine aykırı davrananlar da vatandaşlığa alınmayacak.

Kaynak: AA

Walter Steinmeier, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Çifte Vatandaşlık Kolaylaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kastamonu Taşköprü Belediye Başkanı, hizmetlerini ve gelir-gider tablosunu açıkladı
    13:21 Kastamonu Taşköprü Belediye Başkanı, hizmetlerini ve gelir-gider tablosunu açıkladı

    Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği hizmetleri ve gelir-gider tablosunu belediye binasının dış cephesine astı. Şeffaf yönetim anlayışını benimseyen Çatal, vatandaşların fikirlerine değer vererek hizmetleri şekillendirdiğini belirtti.

  • Trakya Üniversitesi Öğrenci Kolu Üyeleri Rektörü Ziyaret Etti
    13:16 Trakya Üniversitesi Öğrenci Kolu Üyeleri Rektörü Ziyaret Etti

    Trakya Üniversitesi (TÜ) Öğrenci Kolu üyeleri, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerin faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve Tabakoğlu öğrencilere başarılar diledi.

  • Şanlıurfa'da yapılan yol uygulamasında 1 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirildi
    13:14 Şanlıurfa'da yapılan yol uygulamasında 1 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirildi

    Şanlıurfa'nın Birecik ve Hilvan ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 kilo 281 gram uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin koordinasyonunda kaçakçılık suçlarına yönelik Hilvan ve Birecik ilçelerinde 'şok yol arama' faaliyeti gerçekleştirildi. Ekiplerce dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, 1 kilo 281 gram esrar, 189 elektronik sigara ele geçirildi. Uygulamada 8 şüpheli gözaltına alındı.

  • Giresunlu Hastaya Radyofrekans ve Mikrodalga Ablasyon Yöntemiyle Tedavi
    13:14 Giresunlu Hastaya Radyofrekans ve Mikrodalga Ablasyon Yöntemiyle Tedavi

    Giresunlu 59 yaşındaki Meral Sofu, paratiroid bezi adenomu teşhisiyle yönlendirildiği KTÜ Farabi Hastanesinde radyofrekans ve mikrodalga ablasyon yöntemiyle tedavi edildi. Hastaların rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebildiği bu yöntem, lokal anestezi altında yapılmakta ve hastaların evlerine dönmesine izin vermektedir. Türkiye Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından ödüllendirilen bu tedavi yöntemi, güvenilir ve etkili bir seçenek olarak önerilmektedir.


13:01 Yargıtay seçiminde yine kazanan çıkmadı Yarın 6. tur oylaması yapılacak Yargıtay seçiminde yine kazanan çıkmadı! Yarın 6. tur oylaması yapılacak
11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
10:30 Rusya’da son 20 yıldaki en kanlı saldırı 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş Rusya'da son 20 yıldaki en kanlı saldırı! 139 kişinin katledildiği olay tam 73 dakika sürmüş
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
13:07 İstanbul Arnavutköy’de uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı, 5 şüpheli yakalandı İstanbul Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı, 5 şüpheli yakalandı
12:50 Sonucu tahmin ediyorsunuzdur Milli takımda atlet sakatlanınca gülleciyi yarıştırdılar Sonucu tahmin ediyorsunuzdur! Milli takımda atlet sakatlanınca gülleciyi yarıştırdılar
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:34 Vietnam’da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı Vietnam'da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı
10:06 Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 13:22:25. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Çifte Vatandaşlık Kolaylaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement