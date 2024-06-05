Almanya'da çifte vatandaşlık yasasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Almanya'da çifte vatandaşlık yasasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Almanya\'da çifte vatandaşlık yasasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Almanya'da 27 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek çifte vatandaşlık yasasıyla, daha önce Alman vatandaşlığına geçmiş olanların Türk vatandaşlığına geri dönüş işlemlerinin konsolosluklarda yapılacağını söyledi. Başkonsolos İzbul ve Vatandaşlık Servisi yetkilisi Beyza Usta, başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında bilgi verdi. Başkonsolosluk yetkilileri, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

05.06.2024 00:28
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Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Almanya'da 27 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek çifte vatandaşlık yasasıyla, daha önce Alman vatandaşlığına geçmiş olanların Türk vatandaşlığına geri dönüş işlemlerinin konsolosluklarda yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda, Almanya'da 27 Haziran'da yürürlüğe girecek "Almanya Çifte Vatandaşlık Yasası" kapsamında yeniden Türk vatandaşlığına başvuru sürecine ilişkin, Başkonsolos İzbul ve Vatandaşlık Servisi yetkilisi Beyza Usta bilgi verdi.

Başkonsolos İzbul, söz konusu yasanın 27 Haziran'da yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, daha önce Alman vatandaşlığına geçmiş olanların da bu süreçte Türk vatandaşlığına geri dönüş işlemlerinin başkonsolosluklarca kabul edileceğini belirtti.

Konuyla ilgili detayları anlatan Usta da Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili hazırladığı bilgilendirme kitapçığının internet üzerinden hizmete sunulduğunu aktardı.

Usta, şunları kaydetti:

"Müracaatlar vatandaşlarımızın bağlı olduğu konsolosluklar tarafından alınacaktır. Konsolosluk.gov.tr adresindeki randevu modülünden randevu aldıktan sonra açılacak pencerede yeniden Türk vatandaşlığının alınması seçildikten sonra sizlere uyan bilgilerinizi doğru verdiğiniz takdirde istenilen belgeler size belirtilecektir. Yapmanız gereken pasaport kimlik bilgilerinizi girdikten sonra, vatandaşlığa yeniden giriş dilekçenizin dökümünü alıp fiziken konsolosluklara teslim etmeniz gerekiyor."

Usta, "Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşı olduktan sonra gelişen durum değişiklikleri, evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma, ölüm gibi işlemlerin belgelenmesi için bazı belgeler gerektiği takdirde başkonsoloslukların listesinde bulunan tercümanlarımıza bu belgeleri tercüğme ettirmeniz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Başkonsolosluk yetkilileri, salonda bulunanların sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA

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