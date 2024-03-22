Almanya'da darbe planı iddiasıyla tutuklanan Reichsbürger üyesi hayatını kaybetti

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Almanya'da darbe planı yaptıkları iddia edilen "İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) üyelerinden olduğu iddiasıyla tutuklanan ve yargılanmayı bekleyen Norbert G'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Frankfurt am Main Yüksek Bölge Mahkemesi Sözcüsü, yaptığı açıklamada, 73 yaşındaki Norbert G'nin öldüğünü belirtti.

Sözcü, Norbert G'nin ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Aralık 2022'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 sanıktan biri olan Norbert G'nin ağır hasta olduğu ifade edildi.

Tutuklu Norbert G'nin yargılanmasına henüz başlanmamıştı.

Reichsbürger nedir?

İç istihbarat raporunda, kendilerini Reichsbürger olarak görenlerin sayısının 23 bin civarında olduğu belirtiliyor. Raporda, 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır olan grubun, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımadığı aktarılıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken, bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.