Almanya'da DEAŞ Üyesi Oldukları İddia Edilen İki Afgan Gözaltına Alındı

Almanya Federal Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve İsveç'te saldırı planladıkları ileri sürülen Afganistan vatandaşı iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İbrahim M.G. adlı şüpheli, yabancı bir ülkedeki terör örgütüne üye olmak, Ramin N. ise terör örgütünü desteklemekle suçlanıyor.
Gera kenti civarında gözaltına alınan iki zanlının suç işlemek için sözleştiği ve Dış Ticaret Yasası'nı ihlal ettikleri öne sürüldü.
İbrahim M.G'nin Ağustos 2023'te teör rögütü DEAŞ'ın Horasan yapılanmasına katıldığı ifade edilen açıklamada, İbrahim M.G'nin öncesinde de Ramin N. ile DEAŞ için Almanya'da yaklaşık 2 bin avro bağış topladığı ve toplanan parayı terör örgütüne gönderdiği belirtildi.
Açıklamada, terör örgütünün 2023 yazında İbrahim M.G'yi İsveç ve başka İskandinav ülkelerindeki Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerine karşılık Avrupa'da saldırı düzenlemekle görevlendirdiği aktarıldı.
İbrahim M.G'nin, Ramin N. ile Stockholm'de İsveç Parlamentosu bölgesinde polis memurlarını ve diğer kişileri silahla öldürmeyi planladığı belirtilen açıklamada, iki zanlının bunun için somut hazırlıklar yaptığı, özellikle de internetten olası suç mahallinin çevresindeki koşulları araştırdığı ve silah temin etme girişiminde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, ikilinin silah temin etmede başarılı olamadığı kaydedildi. Zanlıların tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.
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