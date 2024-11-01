Almanya'da Erken Seçim İhtimali

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Almanya'da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun erken seçim yapılmasını istediğini ortaya koydu.

Alman kamu yayıncısı ARD'nin "DeutschlandTrend" anketine katılanların yüzde 54'ü erken seçim yapılmasını istedi.

Katılımcıların yüzce 41'i ise Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan hükümetin planlanan seçim tarihi olan 28 Eylül 2025'e kadar iktidarda kalması yönünde görüş belirtti.

Ankete katılan, Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin seçmenlerinin yüzde 93'ü, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisinin taraflarının yüzde 75'i, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin seçmenlerinin yüzde 69'u, Yeşillerin seçmenlerinin yüzde 20'si ve SPD'nin seçmenlerinin yüzde 19'u seçim tarihinin öne alınmasını istedi.

Alman hükümetine güvenin azaldığının görüldüğü ankette, katılımcıların yüzde 44'ü hükümetten "hiçbir şekilde memnun değilim" ifadesini kullanırken, yüzde 41'i de "daha az memnun" olduğunu belirtti. Böylelikle hükümetten memnun olmayanların oranı yüzde 85'e yükseldi.

Hükümetten "çok memnunum" diyenlerin oranı yüzde 1'de kalırken, "memnunum" ifadesini kullananların oranı da yüzde 13 oldu. Toplamda ankete katılanların sadece yüzde 14'ü mevcut hükümetten memnun olduğunu kaydetti ve bu şimdiye kadar ölçülen en düşük orana geriledi.

Ülkede erken seçim beklentisi

Almanya uzun zamandan beri iktidar ortakları arasındaki anlaşmazlıklar ve son dönemde ülkede ekonomi alanında yaşanan sıkıntılar hükümetin bu şekilde devam edip etmeyeceğinin sorgulanmasına yol açtı.

Ülke basınında hükümetin 28 Eylül'e kadar görevini sürdüremeyeceği ve muhtemelen martta seçime gideceği yorumları yapıldı.

Bunun için de iktidar ortaklarının hükümete son vermek için "somut bir sebep" ve "doğru bir zaman" arayışında olduğu iddia edildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve FDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner kısa süre önce ekonomi çevreleriyle ayrı ayrı toplantılar gerçeklerdi, Yeşiller Partili Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck de ekonominin güçlendirilmesine ilişkin ayrı bir tasarı sundu.

Siyasi gözlemcilere göre, bu durum hükümet arasındaki çatlağın artık tamamıyla ortaya çıktığını ve hükümet üyelerinin birbirine karşı çalıştığını gösteriyor.

14 Kasım'da Federal Meclis Bütçe Komisyonu'nda yapılacak toplantı, hükümetin devam edip etmeyeceğine ilişkin belirleyici olacak.

Hükümet ortaklarının 2025 bütçesi üzerinde anlaşamaması durumunda büyük ihtimalle ülkede erken seçime gidileceği varsayılıyor.

Ana muhalefetteki CDU/CSU önde

DeutschlandTrend" anketinde ana muhalefetteki CDU/CSU, bir önceki aya göre oy oranını 3 puan artırarak yüzde 34 ile birinci sırada yer alıyor.

Aşırı sağcı ve popülist AfD ise yüzde 17 ile ikinci sırada yer bulurken Başbakan Scholz'un üyesi olduğu SPD ise yüzde 16 ile üçüncü sıradaki yerini koruyor.

Bir önceki aya göre 2 puan kaybeden Yeşillerin oyu yüzde 11 olurken, BSW 2 puan gerileyerek yüzde 6'da kaldı.

İktidarın küçük ortağı Hür Demokrat Partinin (FDP) ise yüzde 4 ile meclis dışında kalma ihtimali bulunuyor.