Almanya'da Federal Meclis 27 Aralık'ta Feshedilecek - Son Dakika
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Almanya'da Federal Meclis 27 Aralık'ta Feshedilecek

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Federal Meclis'in fesih kararını 27 Aralık'ta verecek.

20.12.2024 14:17
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Federal Meclisi feshetme kararını 27 Aralık'ta vereceğini duyurdu.

Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, birkaç gündür hükümet için sağlam bir parlamento çoğunluğu ihtimalinin kalmadığından emin olmak amacıyla Federal Meclisteki partilerin grup başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Anayasa'nın 68. maddesi uyarınca 27 Aralık'ta Alman Federal Meclisinin feshedilmesine ilişkin kararı vermeyi amaçladığını ifade etti.

Başbakan Scholz, Federal Meclisten güvenoyu alamamıştı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, erken genel seçimin önünü açmak için 16 Aralık'ta Federal Mecliste güvenoyu talebinde bulunmuş ve yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.

Scholz, oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Steinmeier'e meclisin feshedilmesini önermiş, Cumhurbaşkanı bunun üzerine Federal Meclisteki partilerin grup başkanlarıyla görüşmelere başlamıştı.

Hükümet dağılmıştı

Şansölye Scholz, 6 Kasım'da Almanya'daki hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle yaptığı toplantıda FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden almıştı.

Toplantının ardından FPD, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmiş ve renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet dağılmıştı.

Scholz da erken seçiminin önünü açmak için meclisten güvenoyu talebinde bulunacağını duyurmuştu.

Partiler, erken genel seçim için 23 Şubat tarihinde anlaştı

Ülkede hükümetin dağılmasının ardından SPD, Yeşiller ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin meclis grupları, seçim tarihi için 23 Şubat 2025'te anlaşmıştı.

???????Seçim tarihine ilişkin nihai kararı Cumhurbaşkanı Steinmeier verecek ancak partiler şimdiden erken seçim için çalışmalara başladı.

Öte yandan yeni hükümet kurulana kadar Başbakan Scholz yönetiminde SPD ve Yeşillerden oluşan azınlık hükümeti görevine devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Federal Meclis 27 Aralık'ta Feshedilecek - Son Dakika

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