Almanya'da Filistin Kongresi Engellenmeye Çalışılıyor - Son Dakika
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Almanya'da Filistin Kongresi Engellenmeye Çalışılıyor

Almanya\'da Filistin Kongresi Engellenmeye Çalışılıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenmesi planlanan Filistin Kongresi'nin, Alman hükümeti tarafından engellenmeye çalışıldığı öne sürüldü. Kongrenin düzenleneceği salonun hazır olmadığı, ana konuşmacının ülkeye girişinin engellendiği gibi bahaneler öne sürüldü. Kongre organize edenlerin avukatı, bürokratik engellerin getirildiğini ve baskının Alman hükümeti, Berlin eyalet hükümeti ve sivil toplumdan geldiğini belirtti.

12.04.2024 16:45  Güncelleme: 16:48
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenmesi planlanan Filistin Kongresi'nin, Alman hükümeti tarafından engellenmeye çalışıldığı öne sürüldü.

Kongreyi organize edenlerin avukatı Nadija Samour, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin, toplanma özgürlüğü yasasından dolayı yasaklanamadığı ve bu yüzden polisin mümkün olan her türlü engellemeye başvurduğunu belirtti.

Kongrenin düzenleneceği salonun yangın koruma sistemi, işletme sahibinin ruhsatı, salonun hazır olmadığı gibi bahaneler öne sürüldüğünü kaydeden Samour, "Ayrıca şimdi de Gazze'de bir süre halkın sağlığı için Şifa Hastanesi'nde doktor olarak çalışan ana konuşmacı Gassan Ebu Sitte'nin havaalanında tutulduğunu duyduk, ülkeye girişinin engellendiği belirtiliyor. Bunun için hiçbir yasal temel ve sebep yok. Ebu Sitte, Glasgow Üniversitesi'nde dekan. Tehlikeli bir insan olduğunu ya da şiddeti teşvik eden bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi." ifadesini kullandı.

Ebu Sitte'nin ülkeye girmesi için acil başvuru yaptıklarını dile getiren Samour, burada kongrenin yapılmaması için bürokratik engeller getirilmek istediğini ve "en üstten baskı yapıldığını" ileri sürdü.

Avukat Samour, "(Bu baskı) Alman hükümetinden, Berlin eyalet hükümetinden, sivil toplumdan geliyor." dedi.

Berlin'de çok sayıda Filistinlinin yaşadığından ve Almanya'nın başkenti olduğu için kongrenin bu kentte düzenlendiğini aktaran Samour, "Kongrede ateşkes, ( İsrail'e) silah sağlanmasının hemen durdurulması, sadece İsrail'in değil Gazze'deki suçlara katıldığı için Almanya'nın da hesap vermesi talep ediliyor." ifadesini kullandı.

Filistin Kongresi, polisin salonda yaptığı incemeler nedeniyle öngörüldüğü saatte başlamadı.

Salonun bulunduğu binanın önünde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve çok sayıda Filistin yanlısının toplandığı görüldü. Burada yapılan gösteride Filistin yanlısı sloganlar atıldı.

Bu arada en az bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

Filistin, Almanya, İsrail, Berlin, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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