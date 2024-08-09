Almanya'da Filistinli baba ve oğlunun İsrail'e silah ihracatı davasında karar - Son Dakika
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Almanya'da Filistinli baba ve oğlunun İsrail'e silah ihracatı davasında karar

Almanya'da mahkeme, Filistinli bir baba ve oğlunun hükümetin İsrail'e silah ihracatını yasaklamaya yönelik açtığı davada davacılar aleyhine karar verdi. Almanya, ABD'den sonra İsrail'in ikinci büyük silah tedarikçisi olarak biliniyor.

09.08.2024 23:49
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Almanya'da mahkeme, Filistinli bir baba ve oğlunun hükümetin İsrail'e silah ihracatını yasaklamaya yönelik açtığı davada davacılar aleyhine karar verdi.

Brandenburg Eyalet Yüksek İdare Mahkemesinde (OVG), Filistinli bir baba ve oğlunun hükümetin İsrail'e silah ihracatını yasaklamaya yönelik açtığı davanın duruşması görüldü.

OVG'den ismi paylaşılmayan bir sözcü, mahkemenin, Tel Aviv'e silah ihracatının durdurulması talebinin reddedildiğini duyurdu.

Almanya'da Haziran 2024'te de aynı gerekçeyle açılan bir dava, mahkeme tarafından reddedilmişti.

Berlin İdare Mahkemesi Haziran 2024'te, Gazze'de yaşayan bazı Filistinlilerin Alman silahlarının uluslararası insancıl hukuku ihlal edebileceği gerekçesiyle İsrail'e silah ihracatını durdurma talebini reddetmişti.

Almanya, ABD'den sonra İsrail'in ikinci büyük silah tedarikçisi

Almanya, ABD'den sonra İsrail'e silah ihracatı yapan ikinci büyük ülke olarak biliniyor.

Alman hükümeti 2023'te İsrail'e 326,5 milyon avro değerinde silah teslimatını ve askeri teçhizat ihracatı için toplam değeri yaklaşık 327 milyon avro olan 308 ayrı lisansı onayladı.

Almanya geçen yıl İsrail'e 2 Sa'ar 6 sınıfı korvet, zırhlı personal taşıyıcı Eitan ZPT ve IFV için 10 adet MTU 750hp dizel motor; Merkava-4 tankları ve Namer ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcılar) için 50 adet MT883Ka dizel motor, Dolphin denizaltıları için 10 adet DM2A4 Seehecht (SeaHake mod 4) su altı füzesi ve 10 binden fazla 120 mm tank mühimmatı teslim etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Filistinli baba ve oğlunun İsrail'e silah ihracatı davasında karar - Son Dakika

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