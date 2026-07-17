Almanya'da Fırtına: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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Almanya'da Fırtına: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

17.07.2026 14:02
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Almanya'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Almanya'nın farklı kesimlerinde etkili olan şiddetli fırtına, dolu ve sağanak nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Alman basınında polis ve itfaiye yetkililerinin açıklamalarına dayandırılan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinin Karlsruhe kentinde şiddetli fırtınada devrilen ağacın altında kalan kişi öldü.

Karlsruhe'de şiddetli fırtına, sağanak ve dolu nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, yollar su altında kaldı, araçlar ve trafik ışıkları zarar gördü.

Düşen ağaç dallarının isabet ettiği 1 bisikletli ile 2 çocuk da yaralandı.

Kentte itfaiye ekiplerinin 250'den fazla olaya müdahale ettiği, yaklaşık 400 itfaiyeci ile 50 Federal Teknik Yardım Kurumu (THW) görevlisinin çalışmalara katıldığı bildirildi.

Baden-Württemberg'in Pforzheim, Ludwigsburg, Ulm ve Rems-Murr bölgelerinde de ekipler, su basan bodrumlar, devrilen ağaçlar, düşen çatı parçaları ve yıldırım kaynaklı yangınlar nedeniyle çok sayıda müdahalede bulundu.

Ulm'da bir ağaç hareket halindeki otomobilin üzerine devrildi, Neckartailfingen'da ise bir sundurma 4 aracın üzerine düştü.

Bazı bölgelerde dolu tanelerinin çapının 5 santimetreye ulaştığı kaydedildi.

Saarland eyaletinin Saarbrücken kentinde de sağanak, kuvvetli rüzgar ve yıldırım nedeniyle itfaiye ekipleri 50'den fazla olaya müdahale etti.

Kentte yıldırım isabet etmesi sonucu bir binanın bacası zarar görürken, kopan parçalar çevreye düştü.

Bavyera eyaletinde ise şiddetli yağış nedeniyle A8 otoyolunda araçların su birikintilerinde kontrolden çıkması sonucu art arda kazalar meydana geldi, çok sayıda kişi yaralandı.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), bugün de ülkenin kuzey, doğu ve güneybatı kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Bazı bölgelerde metrekareye kısa sürede 25 ila 40 litre, yerel olarak ise 60 litreye kadar yağış düşebileceği, rüzgarın hızının saatte 100 kilometreyi, yer yer 110 kilometreyi bulabileceği belirtildi.

DWD, büyük dolu taneleri, ani su baskınları, devrilen ağaçlar ve yıldırım düşmelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Fırtına: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika

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