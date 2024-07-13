Almanya'da Fırtına ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Almanya'nın bazı böğlerinde dün akşam ve gece boyunca etkili olan fırtına ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kuzey- Ren Vestfalya eyaletinin Telgte kentinde halka sosyal medyadan evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Kentte fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, binalarda ciddi hasarlar oluştu ve 51 numaralı karayolu trafiğe kapatıldı.

Bavyera ve Baden Württemberg eyaletinde de şiddetli yağmur ve dolu su baskınlarına sebep oldu.

Kempten kentinde dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü, sokaklar trafiğe kapatıldı.

Ludwigsburg, Rems-Murr ve Calw bölgelerinde şiddetli yağmur sebebiyle caddelerde ve binaların bodrum katlarında su baskınları meydana gelirken, dolu yağışı nedeniyle binaların çatıları zarar gördü.

Calw bölgesinde bulunan Ostelsheim beldesinde ise ağacın devrilmesi sonucu bir çocuk yaralandı.

Münih ve Regensburg bölgelerinde açık hava etkinlikleri iptal edildi.

Rosenheim kentinde de şiddetli yağışlar sebebiyle evlerin bodrum katlarını ve sokakları su bastı, ağaçlar caddelere ve tren raylarının üzerine devrildi.

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