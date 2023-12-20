Almanya\'da Halkın Sadece Yüzde 17\'si Ülkelerini Savunmaya Hazır

Almanya'da halkın sadece yüzde 17'sinin ülkelerini savunmaya hazır olduğu tespit edildi.

Stern dergisinin 15-16 Kasım'da Forsa araştırma şirketine yaptırdığı anket, Alman halkının sadece yüzde 17'sinin ülkelerini savunmaya hazır olduğunu, yüzde 61'inin ülkeyi kesinlikle veya muhtemelen savunmayacağını ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 40'ı ise ülkelerini kesinlikle savunmayacaklarını bildirdi. Bu oranın, Mayıs 2022'de yapılan aynı anketin sonucundan iki katı yüksek olması dikkati çekti.